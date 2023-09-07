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В українських магазинах різко впала ціна на популярний овоч

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В українських магазинах різко впала ціна на популярний овоч
Зараз кілограм буряка коштує в середньому майже на 4 грн дешевше, ніж у попередньому місяці
фото: glavcom.ua

За один кілограм буряка українцям доведеться віддати близько 9 грн

В Україні знизилися ціни на буряк. За даними Мінфіну, у серпні 2023 кілограм овочу коштував 12,86 грн, а молодий буряк можна було придбати за 15,03 грн. Кореспондент «Главкома» дізнався, яка зараз ціна на овоч в українських магазинах.

В середньому кілограм буряка коштує майже на 4 грн дешевше, ніж у попередньому місяці. За один кілограм овочу доведеться віддати близько 9 грн.

Зокрема:

  • Auchan – 8,60 грн/кг
  • Metro – 8,84 грн/кг
  • Varus – 8,50 грн/кг
  • Megamarket – 9,90 грн/кг
  • АТБ – 9,29 грн/кг
  • Novus – 8,59 грн/кг
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Ціни на буряк в популярних українських магазинах
фото: скріншот
Ціни на буряк в Україні
Ціни на буряк в Україні
фото: Мінфін

У мережі супермаркетів «Фора» ціна на буряк – 9,90 грн. Зараз за знижкою кілограм овочу можна купити всього за 6,90 грн.

У мережі супермаркетів «Фора» за знижкою кілограм овочу можна купити всього за 6,90 грн
У мережі супермаркетів «Фора» за знижкою кілограм овочу можна купити всього за 6,90 грн
фото: glavcom.ua
У мережі супермаркетів «Фора» за знижкою кілограм овочу можна купити всього за 6,90 грн
У мережі супермаркетів «Фора» за знижкою кілограм овочу можна купити всього за 6,90 грн
фото: glavcom.ua
У мережі супермаркетів «Фора» за знижкою кілограм овочу можна купити всього за 6,90 грн
У мережі супермаркетів «Фора» за знижкою кілограм овочу можна купити всього за 6,90 грн
фото: glavcom.ua

У магазині «Вілма» буряк коштує 9 грн за кілограм.

У магазині «Вілма» буряк коштує 9 грн за кілограм
У магазині «Вілма» буряк коштує 9 грн за кілограм
фото: glavcom.ua
У магазині «Вілма» буряк коштує 9 грн за кілограм
У магазині «Вілма» буряк коштує 9 грн за кілограм
фото: glavcom.ua

Проте в деяких магазинах ціна порівняно з минулим місяцем майже не змінилася, знизившись лише до 12 грн за кілограм. За таку ціну буряк можна придбати в магазині «Добриня».

У магазині «Добриня» буряк коштує 12 грн за кілограм
У магазині «Добриня» буряк коштує 12 грн за кілограм
фото: glavcom.ua
У магазині «Добриня» буряк коштує 12 грн за кілограм
У магазині «Добриня» буряк коштує 12 грн за кілограм
фото: glavcom.ua
У магазині «Добриня» буряк коштує 12 грн за кілограм
У магазині «Добриня» буряк коштує 12 грн за кілограм
фото: glavcom.ua
У магазині «Добриня» буряк коштує 12 грн за кілограм
У магазині «Добриня» буряк коштує 12 грн за кілограм
фото: glavcom.ua

Аналітики прогнозують, що ціни на буряк та інші овочі зростуть, але здорожчання буде практично непомітним та не перевищить 5%. Причина полягає в тому, що сезон овочів добігає кінця.

Нагадаємо, в Україні ціни на цибулю врожаю 2023 року продовжують падати.

До слова, з настанням холодів на українців чекає подорожчання популярних продуктів, які є в холодильниках майже кожної родини. 

Теги: гроші ціни магазин овочі

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