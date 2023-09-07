В українських магазинах різко впала ціна на популярний овоч
За один кілограм буряка українцям доведеться віддати близько 9 грн
В Україні знизилися ціни на буряк. За даними Мінфіну, у серпні 2023 кілограм овочу коштував 12,86 грн, а молодий буряк можна було придбати за 15,03 грн. Кореспондент «Главкома» дізнався, яка зараз ціна на овоч в українських магазинах.
В середньому кілограм буряка коштує майже на 4 грн дешевше, ніж у попередньому місяці. За один кілограм овочу доведеться віддати близько 9 грн.
Зокрема:
- Auchan – 8,60 грн/кг
- Metro – 8,84 грн/кг
- Varus – 8,50 грн/кг
- Megamarket – 9,90 грн/кг
- АТБ – 9,29 грн/кг
- Novus – 8,59 грн/кг
У мережі супермаркетів «Фора» ціна на буряк – 9,90 грн. Зараз за знижкою кілограм овочу можна купити всього за 6,90 грн.
У магазині «Вілма» буряк коштує 9 грн за кілограм.
Проте в деяких магазинах ціна порівняно з минулим місяцем майже не змінилася, знизившись лише до 12 грн за кілограм. За таку ціну буряк можна придбати в магазині «Добриня».
Аналітики прогнозують, що ціни на буряк та інші овочі зростуть, але здорожчання буде практично непомітним та не перевищить 5%. Причина полягає в тому, що сезон овочів добігає кінця.
Нагадаємо, в Україні ціни на цибулю врожаю 2023 року продовжують падати.
До слова, з настанням холодів на українців чекає подорожчання популярних продуктів, які є в холодильниках майже кожної родини.
Коментарі — 0