Помідори стрімко дешевшають: ціни в супермаркетах (фото)

Кілограм звичайних помідорів можна купити дешевше, ніж за 30 грн

Зниження цін на помідори пов’язують із сезонним зростанням пропозиції

Ціни на помідори в Україні продовжують стрімко знижуватися. «Главком» дізнався, за скільки можна купити популярний овоч у супермаркетах «Ашан» та «Новус».

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Кілограм звичайних помідорів можна купити дешевше, ніж за 30 грн.

Ціни на помідори стрімко падають

Зі знижкою кілограм червоних томатів можна купити навіть менше, ніж за 20 грн.

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Деякі сорти томатів можна купити менше, ніж за 20 грн кілограм

Придбати в київських супермаркетах можна і херсонські томати. Ціна за кілограм –24,90 грн.

Херсонські помідори

Кілограм рожевих томатів зі знижкою коштуватиме майже 40 грн. Без знижки – 51,89 грн.

Ціна на рожеві помідори

Помідори сорту «рожева сливка» дорожчі: кілограм можна купити за 47,90 грн зі знижкою.

У супермаркетах широкий вибір томатів

Зазначимо, що звичайна сливка коштує в два рази дешевше. Кілограм заважить усього 23 грн.

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Помідор «Гілка» заважить 42,90 грн за кілограм.

Ціна на помідори «Гілка»

Жовті томати за кілограм заважать 59,90 грн.

Ціна на жовті помідори

Окрім дешевших видів помідорів, супермаркети пропонують і дорожчі варіанти. Так, наприклад, кілограм томатів «Кумато» коштуватиме 85,90 грн.

Ціна за кілограм томатів «Кумато» – 85,90 грн.

Додамо, що зі знижкою кілограм «Кумато» коштуватиме лише 70 грн.

Кілограм коктейльних помідорів важитиме 129 грн.

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Ціни на коктейльні томати

Найдорожчим «помідорним лотом» виявилися томати черрі. Кілограм такого сорту помідорів українцям обійдеться в 229 грн.

Ціна на томати черрі

Зниження цін у цьому сегменті оператори ринку пов’язують із сезонним зростанням пропозиції, насамперед продукції відкритого ґрунту. При цьому попит на томат на внутрішньому ринку України зараз досить стриманий, що також чинить істотний тиск на ціни в цьому сегменті. Крім того, на ринок у достатній кількості надходить і імпортна продукція, що також чинить тиск на ціни.

Нагадаємо, що в Україні стрімко знизилася вартість овочів борщового набору. Це пов’язано зі значним збільшенням площі земель під овочами цього року. Рекордсменами з падіння ціни виявилися капуста, цибуля та морква.

Як повідомлялося, середня вартість огірків у столиці становить 15 грн, і це найнижча ціна за останні сезони. Основна причина яку називають експерти – низький попит та великий урожай популярного салатного овоча.