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Ціни на газ в Європі різко підскочили на 30%

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ціни на газ в Європі різко підскочили на 30%
Сховища газу заповнені на понад 87%, що є найвищим показником для цієї пори року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ф'ючерси перевищили ціну в 40€ за мегават-годину вперше з червня

Ціни на природний газ у Європі підскочили 9 серпня на 28%. Причиною стали можливі страйки робітників на трьох великих підприємствах з виробництва зрідженого газу в Австралії. Про це повідомляє Bloomberg.

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли до 39,8€ за мегават-годину (близько $460 за тисячу кубометрів). Зростання продовжилося вранці 10 серпня, коли ціни зросли ще на 3% до 41€.

Ф'ючерси перевищили 40€ за мегават-годину вперше з червня, хоча вони все ще нижчі більш ніж на 80% порівняно з безпрецедентним рівнем, досягнутим у серпні минулого року.

Робітники підприємств Chevron та Woodside Energy Group в Австралії проголосували за схвалення страйків на Північно-Західному шельфі, підприємствах Wheatstone та Gorgon, і деякі страйки можуть розпочатися вже наступного тижня відповідно до трудових правил.

«Ситуація наголошує на важливості австралійського ЗПГ для глобальної енергетичної безпеки, навіть із можливістю перебоїв з постачанням австралійського газу, що викличе різкі стрибки цін навіть у Європі», – сказав Сол Кавонік, аналітик з енергетики з Сіднею в Credit Suisse Group.

Однак, за його словами, ймовірно, угода буде досягнута до того, як вона вплине на світові поставки ЗПГ.

Різкий стрибок цін на природний газ у Європі, яка рідко отримує ЗПГ з Австралії, наголошує на нервозності регіону з приводу поставок після минулорічної кризи, коли потоки з Росії, що традиційно була найбільшим джерелом палива для теплових і електростанцій, скоротилися. Занепокоєння зберігається навіть за умови, що рівень запасів газу на континенті нині становить майже 90% і перевищує середній показник за п'ять років.

Раніше повідомлялося, що Європа активно накопичує природний газ

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Теги: газ Європа Австралія ціни

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