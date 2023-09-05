Як біженцям отримати фіндопомогу чи пенсію за кордоном: інструкція «Укрпошти»

Перший етап торкнеться громадян у Польщі, але надалі розшириться і на інші країни

Для отримання грошей потрібно зробити кілька простих кроків

Через війну багато українців змушені були шукати притулок за кордоном, і тепер у них з'явилася можливість отримувати свої пенсії та соцвиплати за межами нашої країни. Подробиці оприлюднено на офіційному сайті «Укрпошти».

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Поштовий оператор переказує пенсії та соціальні виплати українським біженцям за кордон – перший етап торкнеться громадян у Польщі, але надалі розшириться і на інші країни.

«Укрпошта» розповіла, що українці можуть отримувати пенсії міжнародним поштовим переказом. Для отримання коштів необхідно подати заяву на виплату нарахованої суми:

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в електронному вигляді на сайті компанії;

у паперовому форматі – надіслати її на адресу: АТ «Укрпошта», вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001 Україна (JSC «Ukrposhta», str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Україна).

У повідомленні «Укрпошти» йдеться: «Важливо! Міжнародний поштовий переказ буде доставлений одержувачу у місяці наступному за місяцем в якому була надіслана заява, за адресою тимчасового перебування».

Українців також попередили, що для отримання переказу необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу, а виплата коштів на території Польщі здійснюється у злотих.

Нагадаємо, з 6 вересня в Україні стартує повноцінна робота Єдиного порталу викривачів корупції. Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков у рамках пресконференції. На українців чекає немаленька винагорода у разі, якщо завдяки їх повідомленню суд визнає корупціонера винним і ухвалить рішення про стягнення коштів. Викривача чекає виплата 10% від суми штрафу, але не більше 14 млн гривень.

Також ми писали, що Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало план заходів для усунення корупційних ризиків під час перетину кордону. За словами очільника НАЗК, зміняться правила перетину кордону та норми видачі документів, необхідних для цього.