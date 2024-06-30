Головна Новини
search button user button menu button

Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
Обстрілами енергосистеми Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – МВФ
ілюстративне фото: ДТЕК

Зазначається, що загалом Україна втратила близько половини своїх генеруючих потужностей

Внаслідок російських обстрілів енергосистеми було знищено 80% теплової генерації та 40% потужностей гідроелектростанцій. Про це йдеться у звіті Міжнародного Валютного Фонду. 

«Кілька теплових і гідроелектростанцій повністю зруйновано у Київській, Харківській та Запорізькій областях, інші ТЕС і ГЕС також отримали різного ступеня пошкодження. Всього кількість зруйнованих потужностей оцінено в понад 80% для ТЕС і понад 40% для ГЕС», – йдеться в ньому.

Зазначається, що загалом Україна втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.

В МВФ наголосили, що енергетичні компанії будуть покривати отримані внаслідок обстрілів збитки власними коштами, а також за допомогою донорської підтримки.

Нагадаємо, за оцінкою Київської школи економіки, збитки та втрати в енергетиці внаслідок вторгнення РФ перевищують $56 млрд.

До слова, пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України.

Крім того, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.

Читайте також:

Теги: енергетика МВФ втрати Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи працюють спроби Заходу уникнути Третьої світової?
Захід відчайдушно намагається уникнути Третьої світової. Чи є шанс на успіх?
19 червня, 13:50
Протягом першої половини червня, стане цілком зрозуміло, що саме й коли командування противника обере для свого «великого літнього наступу»
Що очікувати на Курахівському та Времіївському напрямках? Аналіз та прогнози
3 червня, 13:03
25 червня офіційно стартували переговори про вступ України до Європейського союзу
Як вступ України до ЄС руйнує плани Путіна
25 червня, 22:02
За останні пару місяців Україна отримала більше гарантованої короткострокової і середньострокової підтримки, ніж за весь попередній рік
Чому Захід активізувався, а Путін говорить про мир?
15 червня, 17:01
Інвестори готові будувати нову енергетику в Україні, якщо знатимуть терміни окупності проєктів – ЄУЕА
Інвестори готові будувати нову енергетику в Україні, якщо знатимуть терміни окупності проєктів – ЄУЕА
3 червня, 08:19
Російські полонені в таборі на території України
«Це частина операції впливу»: Розвідка спростувала заяву Путіна про кількість полонених в РФ
6 червня, 15:09
Про надання допомоги заявили у Швейцарії під час Саміту миру
США оголосили про виділення Україні $1,5 млрд: на що підуть гроші
15 червня, 15:31
Відбулося 113 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2024 року
19 червня, 00:00
У Києві повітряна тривога тривала пів години
У Києві повітряна тривога тривала пів години
25 червня, 22:56

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
15K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7594
Втрати ворога станом на 30 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
6955
30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
4209
Онлайн карта бойових дій в Україні на 30.06.2024: ситуація на фронті
4155
Олена Пех перебувала шість років у російському полоні: щемливе відео розмови із донькою

Новини

Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
Сьогодні, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
Вчора, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
28 червня, 13:09

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua