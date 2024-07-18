Коли покращиться ситуація зі світлом? «Укренерго» дало оптимістичний прогноз

Рівень споживання в енергетиці реагує на зміни температури довкілля із затримкою приблизно на три дні

Починаючи із 20 липня, ймовірно, ситуація в енергосистемі почне поліпшуватися, спаде спека і графіки відключень будуть м'якшими. Про це заявив радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко, передає «Інтерфакс-Україна.

«Сьогодні-завтра через зниження температури поступово почнеться знижуватися споживання електроенергії, потім настануть вихідні, коли воно традиційно нижче. З понеділка ця тенденція до зниження попиту посилиться. Ми все одно житимемо в графіках, але вони будуть значно м'якшими, ніж це було, особливо в останні два тижні», – зазначив він під час панельної дискусії.

Водночас Бойко пояснив, що рівень споживання в енергетиці реагує на зміни температури довкілля із затримкою приблизно на три дні, що й дає змогу прогнозувати його зниження найближчим часом з огляду на те, що сьогодні перший день, коли спека має йти на спад.

У середньостроковій перспективі, за його словами, відносно стабільна ситуація з енергопостачанням очікується в серпні-вересні і, можливо, в жовтні, якщо не буде значного похолодання. Позитивний сценарій на найближчі два місяці Бойко пояснив тим, що не повинно бути аномально високих температур, а «в енергосистемі з'являтиметься генерації більше, ніж йтиме в ремонт».

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що не очікує значних поліпшень з енергопостачанням у найближчі 3-4 тижні, розраховуючи на них усе ж таки в останній декаді серпня.

Як повідомлялося, сьогодні, 18 липня, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд існуючого підходу до розбудови енергосистеми.