Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Коли покращиться ситуація зі світлом? «Укренерго» дало оптимістичний прогноз

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Коли покращиться ситуація зі світлом? «Укренерго» дало оптимістичний прогноз
«Укренерго» прогнозує пом’якшення графіків відключень світла вже найближчими днями
фото: glavcom.ua

Рівень споживання в енергетиці реагує на зміни температури довкілля із затримкою приблизно на три дні

Починаючи із 20 липня, ймовірно, ситуація в енергосистемі почне поліпшуватися, спаде спека і графіки відключень будуть м'якшими. Про це заявив радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко, передає «Інтерфакс-Україна.

«Сьогодні-завтра через зниження температури поступово почнеться знижуватися споживання електроенергії, потім настануть вихідні, коли воно традиційно нижче. З понеділка ця тенденція до зниження попиту посилиться. Ми все одно житимемо в графіках, але вони будуть значно м'якшими, ніж це було, особливо в останні два тижні», – зазначив він під час панельної дискусії.

Водночас Бойко пояснив, що рівень споживання в енергетиці реагує на зміни температури довкілля із затримкою приблизно на три дні, що й дає змогу прогнозувати його зниження найближчим часом з огляду на те, що сьогодні перший день, коли спека має йти на спад.

У середньостроковій перспективі, за його словами, відносно стабільна ситуація з енергопостачанням очікується в серпні-вересні і, можливо, в жовтні, якщо не буде значного похолодання. Позитивний сценарій на найближчі два місяці Бойко пояснив тим, що не повинно бути аномально високих температур, а «в енергосистемі з'являтиметься генерації більше, ніж йтиме в ремонт».

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що не очікує значних поліпшень з енергопостачанням у найближчі 3-4 тижні, розраховуючи на них усе ж таки в останній декаді серпня. 

Як повідомлялося, сьогодні, 18 липня, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд існуючого підходу до розбудови енергосистеми. 

Читайте також: Посилення відключень світла: «Укренерго» повідомило причину 

 

Теги: відключення світла електроенергія Юрій Бойко спека Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Графіки відключень світла на 16 липня: де і коли не буде електроенергії
Графіки відключень світла на 16 липня: де і коли не буде електроенергії
15 липня, 19:19
Пекучі температури цього року частково спричинені Ель-Ніньйо
Цьогорічна спека встановила новий світовий рекорд
13 липня, 13:33
Графіки відключень на 8 липня частково скасовано: коли не буде світла
Графіки відключень на 8 липня частково скасовано: коли не буде світла
8 липня, 10:59
Шахраї використовують назву компанії для привернення уваги до своїх сторінок
«Світла не буде»: «Укренерго» попереджає про роботу шахраїв
3 липня, 17:55
Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії
Україна встановила новий рекорд імпорту електроенергії
3 липня, 13:19
Павлюк пояснив, що в Україні десятиліттями діяв тариф, який недостатньо покривав вартість електроенергії
По $4 тис. із квартири на електрику: експерт Павлюк пояснив свою скандальну заяву
2 липня, 12:59
Спасіння від «блекаутів». Що можуть зарядні станції та як не спалити квартиру?
Спасіння від «блекаутів». Що можуть зарядні станції та як не спалити квартиру? Енергонезалежність
2 липня, 11:00
За вказівкою «Укренерго», обмеження для споживачів діятимуть з 11:00 і до 23:00
Графіки відключення світла 23 червня почнуть діяти раніше
23 червня, 10:42
Експерт: без залучення внутрішніх та зовнішніх інвесторів держава не зможе швидко і якісно побудувати децентралізовану систему генерації
Уряд має створити умови для розвитку зеленої генерації, щоб виконати рішення Ставки – Харченко
22 червня, 15:20

Суспільство

Коли покращиться ситуація зі світлом? «Укренерго» дало оптимістичний прогноз
Коли покращиться ситуація зі світлом? «Укренерго» дало оптимістичний прогноз
Покарання за дрібні крадіжки: нардепи встановили нові «ліміти» для злодіїв
Покарання за дрібні крадіжки: нардепи встановили нові «ліміти» для злодіїв
Як українці ставляться до «простих жителів Росії» – результати дослідження
Як українці ставляться до «простих жителів Росії» – результати дослідження
Мінекономіки повідомило, скількох українців вдасться забронювати від мобілізації
Мінекономіки повідомило, скількох українців вдасться забронювати від мобілізації
Нардеп Мазурашу шокований «зубожінням» Тищенка
Нардеп Мазурашу шокований «зубожінням» Тищенка
«Світло витрачатиметься марно»: Академіки закликали Зеленського ветувати закон про зимовий час
«Світло витрачатиметься марно»: Академіки закликали Зеленського ветувати закон про зимовий час

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Як врятувати холодильник від відключень світла: поради експертів
19K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
7054
«Коля завжди правий». Матір Тищенка прокоментувала події навколо нардепа
6411
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
4516
Коли починати навчальний рік? Мер Львова дорікнув освітньому омбудсмену
4486
Чи хочуть фіни допомагати Україні воювати: дані опитування

Новини

Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Сьогодні, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
Вчора, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua