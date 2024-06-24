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«Укренерго» пояснило, як захистити енергосистему від атак РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укренерго» пояснило, як захистити енергосистему від атак РФ
Унаслідок семи останніх російських атак на об’єкти енергетики Україна втратила близько дев'яти гігаватів генеруючих потужностей
фото з відкритих джерел

За словами Кудрицького, якщо розосередити невеликі електростанції, то окупанти не зможуть ефективно їх атакувати

Готуючись до цієї та наступної зими, Україна мусить невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За словами Кудрицького, розосередження невеликих електростанцій зробить українську енергосистему більш стійкою до російських атак.

«На жаль, нам доводиться мати справу з реаліями, які полягають у тому, що атаки, ймовірно, триватимуть. І ми повинні бути готовими, ми маємо відновити якомога більшу частину генерації до зими. Ми повинні просити додаткову ППО для захисту того, що ми відновлюємо. Але також ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз. Треба починати прямо зараз», –  зазначив Володимир Кудрицький.  

Очільник «Укренерго» також нагадав, що загалом внаслідок семи останніх російських атак на об’єкти енергетики Україна втратила близько дев'яти гігаватів генеруючих потужностей. Це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців. Або сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії.

Нагадаємо, у понеділок, 24 червня, «Укренерго» застосовуватиме графіки відключення світла по всій Україні протягом усієї доби. Однак згодом стало відомо, що з 19:00 обсяг обмежень буде більшим.

Як повідомлялося, уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням.

Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила більшу частину своїх генеруючих потужностей і зараз їх обсяг складає менше 20 ГВт.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що в Україні наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію.

До слова, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня. 

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Теги: Укренерго війна енергетика електроенергія окупанти обстріл

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