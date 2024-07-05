Валютна лібералізація дозволить залучити міжнародні інвестиції у відновлення енергетики – експерт

Експерт додав, що лише навесні через російські ракетні атаки енергетичний сектор України зазнав збитків на понад $1 млрд

Валютна лібералізація дозволить Україні залучити кошти міжнародних інвесторів у відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів енергосистеми. Про це в своїй колонці написав політолог Євген Магда.

Він розповів, що внаслідок обстрілів енергосистеми в Україні було знищено 80% теплової генерації та 40% потужностей гідроелектростанцій.

«Жодна енергосистема в сучасному світі не переживала подібного масштабу руйнувань. Загалом Україна втратила близько половини своїх генеруючих потужностей», – наголосив Магда.

Експерт додав, що лише навесні через російські ракетні атаки енергетичний сектор України зазнав збитків на понад $1 млрд.

Магда підкреслив, що Україна не зможе самостійно повністю відновити зруйновану інфраструктуру. Тому державі потрібна цільова програма відбудови енергетики з боку західних партнерів і союзників. Це можуть бути гранти, кредити чи інвестиції.

«Що стосується нас самих, то логічною виглядає валютна лібералізація, яка сприятиме залученню іноземних інвестицій. Досить гратися з інструментами командно-адміністративної економіки у протистоянні з монстром, яким є росія. Потрібні креативні та виважені рішення», – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає подальшу валютну лібералізацію.