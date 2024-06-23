За добу енергетики повернули світло 17 тис. осель, що були без електроенергії через обстріли – ДТЕК

Зазначається, що енергетики не завжди мають доступ до місць проведення робіт через безпекову ситуацію в регіоні

Зараз на Донеччині щоденно працює близько 70 бригад ДТЕК

Протягом 22 червня енергетики ДТЕК відновили постачання світла майже для понад 17 тисяч родин у Донецькій області. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Ріната Ахметова.

«Протягом 22 червня фахівці ДТЕК Донецькі електромережі повернули електропостачання до 5 населених пунктів області. Знову зі світлом 17 263 родини регіону», – йдеться в ньому.

Зазначається, що енергетики не завжди мають доступ до місць проведення робіт через безпекову ситуацію в регіоні. Однак вони обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України.

Зараз на Донеччині щоденно працює близько 70 бригад ДТЕК, щоб швидко усувати наслідки ворожих обстрілів.

Раніше ремонтна бригада ДТЕК потрапила під обстріл під час ремонту обладнання на Донеччині. Внаслідок цього було поранено одного енергетика.