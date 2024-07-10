Чи впливає спека на рух поїздів: роз'яснення «Укрзалізниці»

Металеві рейки можуть нагріватися при високів температурі

Металеві рейки часом нагріваються до дуже високих температур (понад 50°С). Це може спричинити деформацію колій, а отже, серйозну небезпеку для руху поїздів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Якщо температура рейок понад 50°С, то швидкість руху поїздів зменшується. Обмеження швидкості діє на відповідних ділянках в основному з 12-ї до 18-ї години», – йдеться в повідомленні.

В «УЗ» наголосили, що пасажирам також варто враховувати фактор спеки, адже не всі вагони мають кондиціювання.

Зазначається, що пасажирам також варто враховувати фактор спеки, адже не всі вагони «УЗ» мають кондиціювання. Зокрема, пасажирам радять подбати про достатній для подорожі запас питної води та уникати швидкопсувних перекусів.

Додамо, близько 400 вагонів «Укрзалізниці» гарантовано забезпечені системою кондиціонування та ще у 650-х – кондиціонери можуть працювати з перебоями.