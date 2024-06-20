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Росія поранила сімох працівників енергетичних об’єктів під час нічних атак

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія поранила сімох працівників енергетичних об’єктів під час нічних атак
Один з працівників енергооб'єктів перебуває у тяжкому стані
фото: Depositphotos

У ніч на 20 червня 2024 року окупанти атакували енергетичну інфраструктуру України

Російські окупанти під час останніх атак 20 червня поранили сімох працівників на двох енергооб'єктах України. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Згідно з повідомленням, один працівників перебуває у тяжкому стані. 

«З травмами різного ступеня тяжкості каретами швидкої допомоги їх направлено до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed. Усього ворог застосував дев'ять ракет різних типів та 27 ударних БпЛА. Зокрема, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру країни.

Як повідомлялося, «Укренерго» збільшує обсяги відключень світла на 20 червня після нічного обстрілу енергетичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що в Україні графіки відключення світла завтра, 20 червня, діятимуть протягом усього дня. Причини для таких обмежень – високий рівень споживання через спеку та робочі дні.

Натомість уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням. Про це йдеться в повідомленні Державної інспекції з енергетичного нагляду України.

До слова, у Києві за майже два роки втричі скоротили кількість багатоповерхівок, яким не вимикають світло. Вони були під’єднані до ліній критичної інфраструктури. 

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Теги: війна обстріл поранення енергетика окупанти

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