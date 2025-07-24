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«Укрзалізниця» пояснила, як придбати квиток під час ажіотажу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Укрзалізниця» пояснила, як придбати квиток під час ажіотажу
Щоліта українці стикаються з труднощами при купівлі квитків на популярні напрямки
фото: «Укрзалізниця»

«Купуйте онлайн – так більше шансів встигнути купити бажаний квиток»

Усе більше українців відзначають, що останнім часом стало проблематично придбати квиток на потяг у потрібному напрямку. «Укрзалізниця» назвала причину і пояснила як придбати квиток, передає «Главком».

Зазначається, що щоліта українці натрапляють на труднощі при купівлі квитків. Зокрема цього разу зростання на напрямках Київ – Яремче сягнуло 460%, а Київ – Буковель – 406% порівняно з іншими місяцями.

«Укрзалізниця» пояснила, як придбати квиток під час ажіотажу фото 1
«Укрзалізниця» пояснила, як придбати квиток під час ажіотажу фото 2

Як придбати квиток?

«Купуйте онлайн – так більше шансів встигнути купити бажаний квиток (90% квитків продається онлайн)», – наголосила компанія. Українців також закликали користуватись сервісом «Автовикуп», який автоматично купує квитки з повернень. З 403 тис. заявок 229 тис. були успішними.

«Укрзалізниця» пояснила, як придбати квиток під час ажіотажу фото 3

Нагадаємо, між Києвом та Черніговом курсуватиме (27 липня та 1,2,3 серпня) додатковий поїзд. Зі столиці потяг відправлятиметься о 9:11, до Чернігова прибуватиме о 11:34. Із Чернігова відправлення буде о 13:50, а прибуватиме до Києва о 16:15. Зупинки: Видубичі, Дарниця, Ніжин, ім. Бориса Олійника (смт Куликівка).

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» внесла зміни до правил перевезення тварин у вагонах пасажирських потягів, аби зробити подорожі з улюбленцями більш комфортними. Перед внесенням на розгляд саме цієї редакції правил залізничники провели консультації з зоозахисниками, фахівцями Мінрозвитку та транспортними експертами країн-партнерів. 

Теги: квиток потяг Укрзалізниця

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