«Укрзалізниця» змінила правила перевезення тварин

Оновлення перевізник вже увів до своїх внутрішніх правил та затвердив юридично

У разі виникнення дискомфорту або алергічних реакцій від сусідства з твариною пасажири можуть звернутися до провідників, аби їх забезпечили іншим місцем

«Укрзалізниця» внесла зміни до правил перевезення тварин у вагонах пасажирських потягів, аби зробити подорожі з улюбленцями більш комфортними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зазначається що перед внесенням на розгляд саме цієї редакції правил залізничники провели консультації з зоозахисниками, фахівцями Мінрозвитку та транспортними експертами країн-партнерів.

Великі собаки (вище 45 см в холці) тепер можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів:

у швидкісному поїзді «Інтерсіті+» за умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду. Собаки мають перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або біля них;

в спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «ріц» (RIC) слід викупити всі місця в купе.

Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів незалежно від розмірів тварини – але обов'язково з намордником і повідком.

Маленькі тварини під час подорожі (коти та собаки дрібних порід до 45 см у холці):

можуть перебувати в купе без переноски для здорової активності та сну – за умови викупу всіх місць у купе;

переноска необовʼязково має бути «жорсткою конструкцією» – для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення з водонепроникним дном.

У всіх випадках пасажири мають:

забезпечити наявність ветеринарних документів на тварину, квитка на тварину, повідка та намордника (для собак великих порід – впродовж всієї подорожі);

потурбуватись про комфорт тварини та оточення.

У разі виникнення дискомфорту або алергічних реакцій від сусідства з твариною пасажири можуть звернутися до провідників або стюардів й поїзна бригада запропонує інше комфортне місце для подорожі.

Відтепер, як наголошується, ці зміни ввели до внутрішніх правил «Укрзалізниці» та затвердили юридично.

Нагадаємо, про опрацювання оновлених правил перевезення тварин у потягах повідомлялося ще у березні.

Главком писав, що «Укрзалізниця» за підсумками минулого року отримала 2,7 млрд грн чистого збитку. Це спонукає компанію звільнити чверть працівників адміністративного штату.