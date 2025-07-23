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Гендиректор Федерації роботодавців транспорту пояснив, чому держава має дотувати пасажирські перевезення залізницею

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Гендиректор Федерації роботодавців транспорту пояснив, чому держава має дотувати пасажирські перевезення залізницею

Держава має передбачити в бюджеті дотації для пасажирських перевезень Укрзалізниці – Гусак

Держава має запровадити прямі бюджетні дотації для Укрзалізниці на покриття збитків від пасажирських перевезень. Такий крок є економічно обґрунтованим і дозволить уникнути непропорційного навантаження на бізнес через підвищення тарифів на вантажні перевезення. Про це сказав генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

«В Укрзалізниці немає збитків від вантажних перевезень – навпаки, це надзвичайно прибутковий напрям. А ось пасажирські перевезення формують значні збитки, оскільки ціна квитків з політичних міркувань стримується і не покриває собівартості», – зазначив він.

За його словами, нині застосовується механізм кроссубсидування, коли прибутки з вантажних перевезень покривають збитки пасажирських. У 2023 році ці збитки сягнули близько 20 млн грн. При цьому дотація з держбюджету на покриття різниці між собівартістю пасажирських перевезень і вартістю квитка – це нормальна європейська практика, яка дозволить зберегти доступність залізничного транспорту для громадян.

«Більш доцільний і зважений з економічної точки зору підхід – це саме пряма дотація з державного бюджету від держави до Укрзалізниці на зниження вартості пасажирських перевезень. Тобто, якщо держава, насамперед держава, вважає, що ці перевезення є соціально чутливими, і тому вартість їх має бути низькою, тому держава і має виділити на це дотацію. Пасажирські залізничні перевезення зараз дійсно є соціально чутливими – особливо зважаючи на війну і на те, що в Україні немає авіасполучення. Тобто, Укрзалізниця є ледь не єдиним способом для людей кудись дістатися», – підкреслив експерт.

Він підкреслив, що кроссубсидування пасажирських перевезень шкодить економіці загалом, оскільки спонукає до підвищення тарифів для промислових вантажовідправників.

«Це викривляє економічні стимули, негативно впливає на українських виробників і може призводити до зупинки підприємств. Особливо в умовах війни, коли вони й так працюють у складних умовах», – наголосив експерт.

Нагадаємо, раніше Європейська Бізнес Асоціація звернулася до віцепрем’єра Олексія Кулеби з закликом включити у Держбюджет-2026 субсидію для Укрзалізниці на покриття збитків від пасажирських перевезень. Наразі ці витрати покриваються за рахунок вантажних перевезень, що суперечить європейським практикам.

Теги: Укрзалізниця бізнес перевезення

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