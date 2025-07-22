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«Укрзалізниця» отримає сотню нових пасажирських вагонів (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Укрзалізниця» отримає сотню нових пасажирських вагонів (фото)
«Укрзалізниця» втретє з 2021 року здійснює велику закупівлю вагонів за кошти державного бюджету
фото: mindev.gov.ua/Міністерство розвитку громад та територій України

Вартість одного пасажирського вагона склала близько 95 млн грн

«Укрзалізниця» завершила процедури контрактування 100 нових пасажирських вагонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Компанія підписала договір з Крюківським вагонобудівним заводом про закупівлю пасажирських вагонів нових моделей з інноваційними технічними та планувальними рішеннями в габариті Т. У межах загального замовлення 100 вагонів, сигнальна партія з п'яти вагонів нового покоління матиме сучасні системи управління, на 80% більший термін експлуатації та вміщуватиме більше пасажирів – до 44 в одному купейному вагоні (+10% до максимуму в стандартних вагонах).

«Укрзалізниця» отримає сотню нових пасажирських вагонів (фото) фото 1
фото: mindev.gov.ua/Міністерство розвитку громад та територій України
«Укрзалізниця» отримає сотню нових пасажирських вагонів (фото) фото 2

«Це вже третя велика закупівля вагонів «Укрзалізницею» з 2021 року за кошти державного бюджету. Загалом, разом з цим договором, залізниця отримає вже 266 нових пасажирських вагонів – суттєве оновлення її рухомого складу», – каже премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами глави уряду, у процесі побудови українських вагонів Крюківський завод залучить 166 компаній-виробників з усіх регіонів, включно з підприємствами, що перемістилися з окупованих територій, і тими, хто продовжує працювати поблизу фронту. Вартість закупівлі одного пасажирського вагона склала близько 95 млн грн, вагона з купе для перевезення пасажирів з інвалідністю – 98,3 млн млн. Постачання вагонів триватиме 2,5 року від моменту передоплати – з урахуванням обов’язкової сертифікації нової моделі.

«Укрзалізниця» отримає сотню нових пасажирських вагонів (фото) фото 3
«Укрзалізниця» отримає сотню нових пасажирських вагонів (фото) фото 4

Нагадаємо, «Укрзалізниця» оголосила про закупівлю першої пілотної партії з п'яти пасажирських вагонів нового покоління. Це значний крок до оновлення застарілого рухомого складу та підвищення комфорту для пасажирів.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» завершила модернізацію першого безбарʼєрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних. Наразі у вагоні облаштовані чотири збільшені купе, кожне з яких розраховане на двох пасажирів з інвалідністю та двох супроводжуючих. Якщо ж вагон не заброньований для спецперевезень, тоді кожне купе здатне вміщувати до шести пасажирів.

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Теги: потяг Юлія Свириденко Укрзалізниця

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