У Полтаві внаслідок атаки росіян пошкоджено вокзал

Пасажири та працівники перебували в укриттях

У ніч проти 29 червня Росія атакувала Полтаву. Внаслідок чого пошкоджено вокзал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Нічна масована комбінована атака ворога – ще один удар по мирних містах. Постраждала й залізнична інфраструктура. У Полтаві ушкоджено вокзал Полтава-Південна: вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі. Також внаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі. Пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав. І це – найважливіше», – йдеться у повідомленні.

За даними «Укрзалізниці», усі поїзди рухаються за графіком.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА. Низка регіонів постраждала.

Як повідомлялося, Росія сьогодні вночі атакувала Україну з півдня, сходу та півночі. Про це свідчить карта приблизного руху ракет та дронів, яку оприлюднив Telegram-канал «ППО радар». За попередніми розрахунками моніторингових груп, було застосовано більше 450 цілей різних типів.

Зокрема, вночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що за цей тиждень Росія випустила по Україні понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів. Також президент відреагував на смерть пілота F-16 Максима Устименка.