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«Укрзалізниця» показала нові плацкартні та СВ-вагони: чим вони особливі

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Укрзалізниця» показала нові плацкартні та СВ-вагони: чим вони особливі
Чотири вагони поповнили склад флагманського поїзда «Оберіг»
фото: Укрзалізнця

Крюківський завод реалізував держзамовлення,  а нові вагони Укрзалізниці вже на маршрутах

П'ять нових пасажирських вагонів СВ поповнили поїзди Укрзалізниці. Вагони побудовано Крюківським вагонобудівним заводом в межах державного замовлення на 66 пасажирських спальних вагонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укразалізницю.

Чотири вагони поповнили склад флагманського поїзда «Оберіг» №64 Львів – Харків. Поїзд курсував з Києва 28 березня о 23:06, прибув до Харкова – 29 березня о 06:18.

Вагони побудовано Крюківським вагонобудівним заводом
Вагони побудовано Крюківським вагонобудівним заводом
фото: Укрзалізниця

Ще один вагон доповнив флагманський поїзд «Січеслав» №80 Львів – Дніпро. Поїзд вирушив 28 березня з Києва о 22:09, прибув до Дніпра – 29 березня, о 05:50.

Вагони побудовано Крюківським вагонобудівним заводом
Вагони побудовано Крюківським вагонобудівним заводом
фото: Укрзалізниця

Також в Укрзалізниці показали новий плацкартний вагон, які вже вийшов на випробування.

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Фото: Крюківський вагонобудівний завод
Новий плацкартний вагон

«Інтер’єр виконано у світлих кольорах із нержавіючими матеріалами, покращена оббивка полиць. З’явилися перегородки, які відділяють бокси від проходу, а багажна полиця на верхніх місцях зменшена для зручності пасажирів. Нижні місця облаштовані м’якими куточками, газетницями та місткими рундуками», – розповіли в Укрзалізниці.

«Ергономіка вагона – зручні драбинки на верхніх полицях, зігнуті поручні, перегородки, вбудовані ручки – усе це покликано зробити подорож для людей якомога комфортнішою, а ще — потішити око і підняти настрій», – зазначає заступник головного конструктора з пасажирського вагонобудування Олександр Строгов.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повністю відновила онлайн-продаж пасажирських квитків після масштабного технічного збою. Станом на суботу, 29 березня, на сайті та в застосунку «Укрзалізниці» доступні функції купівлі квитків як прямих сполучень, так і з пересадками. 

Витоку даних під час кібератаки на «Укрзалізницю» не сталося, оскільки система не зберігає особисті дані пасажирів та інформацію про військові вантажі. 

«Жодні інформації про спеціальні або військові вантажі в наших системах не зберігається. Не буду вдаватися в деталі, але існує інший документообіг, який є захищеним, не є цифровим і відбувається в закритих каналах. Тому навіть, якщо ворог намагався якусь інформацію щодо до цього отримати, то ця інформація захищена і не є доступною через для цифрових атак», – сказав голова правління компанії Олександр Перцовський.

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Теги: Укрзалізниця потяг

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