«Укрзалізниця» відновила онлайн-продаж квитків після масштабної кібератаки

Квитки на потяг можна придбати або повернути на всі напрямки до 20 діб

Фахівці продовжують працювати над відновленням усіх інших сервісів

Сайт і застосунок «Укрзалізниці» вдалося відновити за 89 годин безперервної роботи після атаки на ключові операційні системи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що на першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки глибиною 20 діб.

Залізничники наголошують, що кібератака не спричинила витоку жодної сенситивної інформації.

«Залізничники, фахівці кібердепартаменту СБУ, CERT-UA при Держспецзв’язку та інші партнери працюють над відновленням усіх інших сервісів, насамперед клієнтських» – йдеться в повідомленні.

Водночас вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні для підстраховки. Усі поїзди курсують за розкладом.

Нагадаємо, 23 березня по всій країні спостерігалися шалені черги на касах вокзалів «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялося, що через технічний збій в IT системі «Укрзалізниці» не працюють онлайн-сервіси. Зокрема, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

Згодом стало відомо, що онлайн-системи «Укрзалізниці» зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Фахівці компанії співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України.

До слова, «Укрзалізниця» запустила продаж квитків на поїзди далекого сполучення у низці приміських кас, а також подовжила їхній графік роботи.