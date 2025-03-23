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Вокзали країни паралізували черги через масштабний збій: подробиці від «УЗ»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Вокзали країни паралізували черги через масштабний збій: подробиці від «УЗ»
Вокзали переповнені, а в касах шалені черги з самого ранку
фото: Укрзалізниця

Через технічний збій в IT системі «Укрзалізниці» не працюють онлайн-сервіси

Сьогодні, 23 березня по всій країни спостерігаються шалені черги на касах вокзалів через масштабний збій в «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «УЗ».

Від ранку неділі черги на касових вокзалах величезні. Застосунок та сайт «Укрзалізниці» досі не працює.

«Сьогодні наші каси та касири по всій країні, чергові по вокзалу, вокзальні «янголи», поїзні бригади, працівники станцій прийняли на себе підвищене навантаження. Щоб, поки триває відновлення онлайн-сервісів, рух ані на хвилину не спинявся й усі могли їхати», – йдеться у повідомленні.

Квитки на всі рейси (у тому числі й міжнародні відправленням 23 та 24 березня) можна придбати в касах вокзалів.

В «Укрзалізниці» додали, що буде можливість повернути свій квиток на поїзд відправленням 23-24 березня, це можна буде зробити онлайн.

«Достатньо хоча б за годину до відправлення вашого рейсу надіслати нам на електронну пошту [email protected] скан-копію або чітке фото вашого квитка та контактний номер телефону. Ми обробимо заявку про повернення протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем», – кажуть в «УЗ».

Фахівці працюють цілодобово, щоб вже завтра в першій половині дня все запрацювало.

Нагадаємо, що через технічний збій в IT системі «Укрзалізниці» не працюють онлайн-сервіси.

Зокрема, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

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Теги: Укрзалізниця послуги квиток застосунок черга

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