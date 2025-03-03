Нереформована Укрзалізниця та її непередбачувана тарифна політика псують інфестиційну привабливість України – експерт

Необгрунтоване та непрогнозоване тарифоутворення Укрзалізниці знижує інвестиційну привабливість України – Забловський

Для того, щоб в Україну зайшли іноземні інвестиції, які на потрібні для відновлення, має бути створене сприятливе середовище. Тому необхідно прибрати ризики – насамперед, непрогноозвані підвищення тарифів Укрзалізниці. Про це розповів керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрій Забловський.

«Безумовно, будь-який інвестор, неважливо, внутрішній чи зовнішній, буде прораховувати ризики. Оскільки ми знаходимося в стані війни, і військові ризики є високими, для створення привабливості треба прибирати інші ризики – у тому числі непрогнозованість, необґрунтованість та непередбачуваність економічної моделі та тарифоутворення такого державного монополіста, як Укрзалізниця», – зауважив він.

Він також висловив переконання, що модель субсидування пасажирських перевезень за рахунок зростання вантажних тарифів є контрпродуктивною з точки зору потенційного залучення будь-яких інвесторів.

Нагадаємо, раніше керівник Укрзалізниці Олександр Перцовський, представляючи фінплан компанії на 2025 рік, заявив, що необхідно «протиснути» підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які сягнуть 25 мільярдів грн.

Натомість перша заступниця голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури ВР Юлія Клименко заявила, що для того, щоб тарифи на вантажні перевезення не зростали, Укрзалізниці необхідно оптимізувати витрати та позбутися непрофільних активів – адже вона має на балансі готелі, гуртожитки і бази відпочинку.

У свою чергу представники бізнесу попередили, що більше не мають запасу міцності для покриття постійних збитків УЗ, тож якщо компанія все ж вирішить вдатися до підвищення тарифу, то отримає тільки більше збитків – тому що обсяги перевезень падатимуть через зупинки підприємств та перехід експортерів на альтернативні автомобільні маршрути.