Уникнення мобілізації: в якому випадку ТЦК можуть забрати єдине житло ухилянта

Осіб, які ухиляються від військового обліку і не сплачують штрафи від ТЦК, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна

Якщо ухилянт матиме від ТЦК штрафів на суму більше 160 тис. грн, добровільно їх не сплатить, не матиме коштів на рахунках чи авто, то виконавець може звернути стягнення на єдине житло такого боржника. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Для фізичних осіб штраф може складати від 17 тис. до 25,5 тисяч грн, для посадовців юридичних осіб – до 59,5 тис. грн. Штрафи можуть накладатися неодноразово.

Зазначається, що постанова ТЦК є виконавчим документом. Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього постанови ТЦК про штраф виносить постанову про відкриття виконавчого провадження.

Надалі ухилянт потрапить до Єдиного реєстру боржників. Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, зокрема на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах. З урахуванням цифровізації багатьох процесів процес стягнення може бути досить швидким.

Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна – наприклад, квартиру, будинок, земельну ділянку, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості здійснюється у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржнику. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якій фактично проживає боржник.

Не може бути звернено стягнення на майбутній об’єкт нерухомості, щодо якого зареєстровано обтяження речових прав на користь особи, яка сплатила частково ціну майбутнього об’єкта нерухомості. Разом із житловим будинком, об’єктом незавершеного будівництва стягнення звертається також на прилеглу земельну ділянку, що належить боржнику.

Разом з тим, у разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (8 тис. грн), звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

Таким чином, якщо ухилянт отримає від ТЦК штрафів на суму більше 160 тис. грн, добровільно їх не сплатить і у нього відсутні кошти на рахунках, авто, то виконавець може звернути стягнення на єдине житло такого боржника.

Відповідно до закону боржник зобов’язаний допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій.

Нагадаємо, військовозобов’язані мають оновити свої дані до 16 липня. Однак цей крок ще не означає автоматичну мобілізацію. Про це заявив директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк.

Раніше у Міністерстві оборони України роз’яснили норми закону щодо оновлення військово-облікових даних і передбачених законодавством штрафів.

Крім того, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК та штрафи, якщо вони ще не стали на військовий облік.

До слова, деякі жінки також мають стати на військовий облік і оновити свої дані в ТЦК. Військовозобов'язаних можуть покарати штрафом за порушення правил військового обліку під час воєнного стану.