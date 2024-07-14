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Чи всіх торкнеться мобілізація після оновлення даних: відповідь Міноборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Чи всіх торкнеться мобілізація після оновлення даних: відповідь Міноборони
Не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу
фото: Генштаб ЗСУ

Близько 3 млн громадян вже оновили свої дані в ТЦК

Військовозобов’язані мають оновити свої дані до 16 липня. Однак цей крок ще не означає автоматичну мобілізацію. Про це заявив директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк.

«На сьогодні з інформацією, що в нас вже є, оновили свої дані близько 3 млн громадян. Потреба ЗСУ для призову під час мобілізації значно менша. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу», – пояснив посадовець.

Андрусяк підкреслив, що оновлення дааних створене для справедливого підходу, щоб усі військозобов'язані перебували на військовому обліку.

Нагадаємо, що автоматичних штрафів для громадян, які не оновлять свої військово-облікові дані до 16 липня, не передбачається.

Як відомо, вже 16 липня в Україні спливає термін, який було встановлено для оновлення персональних даних у ТЦК. Після цього люди, які не зробили цього, ризикують бути оштрафованими. Однак багато хто задається питанням, що робити, якщо не зміг вчасно оновити дані через великі черги в ТЦК і ЦНАП. Народний депутат Олександр Федієнко пояснив, як бути в цій ситуації.

До слова, деякі жінки також мають стати на військовий облік і оновити свої дані в ТЦК. Військовозобов'язаних можуть покарати штрафом за порушення правил військового обліку під час воєнного стану.

Крім того, бнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК та штрафи, якщо вони ще не стали на військовий облік. 

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Теги: Міноборони війна військовозобов'язаний мобілізація

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