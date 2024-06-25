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Підсумкова таблиця групи D на Євро-2024: хто отримує путівки до плей-оф 

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Підсумкова таблиця групи D на Євро-2024: хто отримує путівки до плей-оф 

Плей-оф проти другої команди у квартеті збірної України розпочинатимуть французи

За підсумками сьогоднішніх матчів третього туру в групі D в рамках чемпіонату Європи-2024 прямі путівки до плей-оф здобули збірні Австрії та Франції. Отримавши перемогу над Австрією з рахунком 1:0 та зігравши внічию проти збірної Нідерландів (0:0), французи  забезпечили собі місце у топ-2 квартету достроково. Тож збірна Франції  розпочинатиме плей-оф проти другої команди у квартеті збірної України.

Водночас команді Нідерландів вистачило всього одного балу для фінішу в топ-2 своєї групи. Але Австрія в очній боротьбі з "помаранчевими" таки зуміла випередити їх в таблиці.

Результати матчів висвітлені в офіційних соцмережах Євро-2024. Тут також можна подивитись повний звіт щодо матчу.

Як пройшли кінцеві матчі групи D?

  • Франція вела в рахунку з Польщею після реалізованого Кіліаном Мбаппе пенальті. Вже в другому таймі з власного 11-метрового забив Роберт Левандовські та встановив остаточний рахунок – 1:1.
  • Австрія повела проти Нідерландів уже на шостій хвилині завдяки автоголу Доніелла Малена. Двічі «помаранчеві» зрівнювали рахунок упродовж другого тайму, перш ніж крапку в поєдинку поставив Марсель Забіцер – 3:2 на користь австрійців.

Євро-2024: 3-й тур

  • Франція – Польща 1:1. Голи: Мбаппе (пен.), 56 – Левандовські (пен.), 79.
  • Нідерланди – Австрія 2:3. Голи: Гакпо, 47, Депай, 75 – Мален (а/г), 6, Шмід, 59, Забіцер, 80.

Підсумкова таблиця групи D

  1. Австрія – 6 очок (3 матчі), 6:4 (різниця голів);
  2. Франція – 5 (3), 2:1;
  3.  Нідерланди – 4 (3), 4:4;
  4. Польща – 1 (3), 3:6.

Що означають результати групи D?

  • Австрія вперше виграє групу чемпіонатів Європи з футболу. Досі команда проходила в плей-оф лише з другого місця квартету на Євро-2020.
  • Нідерланди стали першою збірною, що кваліфікувалася до плей-оф з рейтингу третіх місць. У відповідному переліку команда посідає проміжне перше місце.

Які команди зайняли треті місця на Євро-2024

  1. Нідерланди – 4 очки (3 матчі), 4:4 (різниця голів);
  2. Словаччина – 3 очки (3), 2:2;
  3.  Угорщина – 3 очки (3), 2:5;
  4. Словенія – 2 очки (2), 2:2;
  5. Хорватія – 2 очки (2), 3:6;
  6. Чехія – 1 очко (2), 2:3.

Збірні яких країн гратимуть в 1/8 фіналу Євро-2024?

  •  Іспанія – 3-тя команда груп D/E/F;
  •  Німеччина – 2-га команда групи C;
  •  Португалія – 3-тя команда груп А/B/C;
  •  Франція – 2-га команда групи Е;
  • Переможець групи Е – 3-тя команда груп А/С/D;
  •  Австрія – 2-га команда групи F;
  •  Переможець групи С – 3-тя команда груп D/E/F;
  • Швейцарія – Італія.

Нагадаємо, днями збірна Грузії зіграла внічию проти Чехії на Євро-2024.

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Теги: Австрія Словенія Хорватія штраф Португалія Угорщина Іспанія Збірна України Нідерланди Франція Чехія Словаччина Швейцарія Німеччина Польща Ліга Європи

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