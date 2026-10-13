Український воїн знищив ворожий дрон за долю секунди до влучання (відео)

Військовий залишився неушкодженим і продовжує виконувати бойові завдання

Боєць штурмового полку «Цунамі» бригади Національної поліції «Лють» знищив російський FPV-дрон за мить до того, як той міг у нього влучити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

За інформацією правоохоронців, військовослужбовець, який виконує завдання у складі мобільної вогневої групи, саме готувався відкрити вогонь по наземній цілі. Однак у цей момент почув характерний звук наближення ворожого безпілотника.

Російський FPV-дрон стрімко наближався до бійця. Захисник миттєво відреагував на загрозу та встиг збити безпілотник буквально за мить до можливого влучання.

У Нацполіції наголосили, що військовослужбовець не зазнав поранень і продовжує виконувати бойові завдання разом із побратимами. Момент знищення ворожого дрона потрапив на відео, яке оприлюднили правоохоронці.

Доля секунди між життям і смертю. Боєць полку «Цунамі» бригади «Лють» готувався відкрити вогонь по наземній цілі, коли на нього стрімко полетів російський FPV-дрон Захисник миттєво зреагував і збив безпілотник за мить до влучання. https://t.co/h66uGP1uIh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 13, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, 12 жовтня стало відомо, що українські військові вперше успішно застосували новий дрон-перехоплювач проти російських реактивних безпілотників. Під час бойових випробувань екіпажі підрозділу Lasar’s Group протягом кількох днів знищили дві реактивні «Герані-5», які прямували в напрямку Києва.