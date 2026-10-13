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Український воїн знищив ворожий дрон за долю секунди до влучання (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Український воїн знищив ворожий дрон за долю секунди до влучання (відео)
Боєць почув наближення ворожого дрона
скриншот

Військовий залишився неушкодженим і продовжує виконувати бойові завдання

Боєць штурмового полку «Цунамі» бригади Національної поліції «Лють» знищив російський FPV-дрон за мить до того, як той міг у нього влучити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

За інформацією правоохоронців, військовослужбовець, який виконує завдання у складі мобільної вогневої групи, саме готувався відкрити вогонь по наземній цілі. Однак у цей момент почув характерний звук наближення ворожого безпілотника.

Російський FPV-дрон стрімко наближався до бійця. Захисник миттєво відреагував на загрозу та встиг збити безпілотник буквально за мить до можливого влучання.

У Нацполіції наголосили, що військовослужбовець не зазнав поранень і продовжує виконувати бойові завдання разом із побратимами. Момент знищення ворожого дрона потрапив на відео, яке оприлюднили правоохоронці.

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Нагадаємо, 12 жовтня стало відомо, що українські військові вперше успішно застосували новий дрон-перехоплювач проти російських реактивних безпілотників. Під час бойових випробувань екіпажі підрозділу Lasar’s Group протягом кількох днів знищили дві реактивні «Герані-5», які прямували в напрямку Києва.

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Теги: дрон безпілотник військові Національна поліція України

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