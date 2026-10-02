Уряд запускає в «Дії» послугу для комунікації громад із владою

Сервіс працюватиме на порталі та в мобільному застосунку

Експеримент триватиме два роки і стартує в п’яти областях

Жителі громад зможуть через «Дію» надсилати пропозиції місцевій владі, обговорювати ініціативи та дізнаватися, чим завершився їхній розгляд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Що можна буде робити через «єДумку»

Експериментальний проєкт стосується цифрової комунікації мешканців із сільськими, селищними та міськими радами, їхніми виконавчими органами й військовими адміністраціями населених пунктів. Користуватися сервісом можна буде на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг «Дія».

Користувачі зможуть:

подавати пропозиції й повідомляти про проблеми місцевого значення;

відстежувати статус розгляду своїх звернень;

дізнаватися про результати розгляду та оцінювати відповідь влади;

переглядати ініціативи інших людей, підтримувати їх або висловлювати незгоду;

брати участь в обговореннях;

проходити електронні опитування від місцевої влади.

Пропозиція має стосуватися питань, які належать до повноважень відповідної громади чи військової адміністрації. Спершу її перевіряють модератори. Якщо вимоги дотримано, пропозицію оприлюднюють на порталі «Дія», де вона збирає підтримку інших користувачів.

Як розглядатимуть пропозиції

Щоб пропозиція потрапила на розгляд ради або військової адміністрації, їй потрібно протягом не більш як 14 календарних днів зібрати підтримку щонайменше 0,1% жителів громади. Після цього вона автоматично надходить до відповідного органу, який має розглянути її не довше ніж 15 календарних днів. Результати та обґрунтування розгляду влада зобов’язана оприлюднити на порталі «Дія».

Крім того, місцеві ради й військові адміністрації зможуть проводити електронні опитування з питань місцевого значення. Підсумки публікуватимуть знеособлено – із зазначенням кількості відповідей і частки кожного варіанта у відсотках.

Хто зможе користуватися сервісом

Для участі не обов’язково мати зареєстроване місце проживання в конкретній громаді. Належність людини до територіальної громади визначатимуть за даними державних електронних реєстрів. Серед передбачених критеріїв:

задеклароване або зареєстроване місце проживання в громаді;

право власності на нерухомість на її території;

сплата податків і зборів до бюджету громади;

отримання пенсії, призначеної за місцем проживання в громаді;

перебування на обліку як внутрішньо переміщена особа;

очне навчання в закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти на території громади;

статус засновника чи учасника юридичної особи, зареєстрованої в цій громаді.

Щоб скористатися сервісом, потрібен особистий електронний кабінет на порталі «Дія» або мобільний застосунок. Далі користувач проходить електронну ідентифікацію та обирає відповідну послугу.

Де запрацює експеримент

Проєкт розрахований на два роки, а всі функції сервісу планують запровадити протягом наступних шести місяців, йдеться в повідомленні Мінцифри. Спочатку «єДумка» повноцінно запрацює у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Тернопільській та Харківській областях. Інші органи місцевого самоврядування й військові адміністрації зможуть долучитися за власним бажанням.

Нагадаємо, у червні Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє впровадити штучний інтелект у роботу центрів надання адміністративних послуг.