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«Диванний мільйонер» із Міноборони знову влип у скандал через «гроші дружини друга»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Диванний мільйонер» із Міноборони знову влип у скандал через «гроші дружини друга»
Миронюк у 2020-2021 роках був заступником міністра оборони
фото: defence-ua.com

У 2022 році у дивані Миронюка правоохоронці знайшли майже мільйон доларів

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в декларації колишнього заступника міністра оборони (2020-2021 рр.) Олександра Миронюка недостовірні відомості на 11,6 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати перевірки декларації Миронюка.

НАЗК перевірило декларацію за 2024 рік, яку Миронюк подав 26 квітня 2025 року як заступник директора державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторгівельна фірма «Прогрес», що є дочірнім підприємством державної компанії «Укрспецекспорт». Перевірка тривала з 11 травня до 2 вересня 2026 року.

Найбільші розбіжності стосуються коштів на банківських рахунках. За даними агентства, Миронюк не зазначив у декларації €96 384,84 та $77 960,20, які станом на 31 грудня 2024 року перебували на його рахунках в Ощадбанку. За офіційним курсом на кінець звітного року це становило понад 4,23 млн грн та 3,27 млн грн відповідно.

Крім того, декларант занизив залишок гривневих коштів у цьому ж банку. У декларації він вказав 608 266 грн, тоді як, за інформацією Ощадбанку, на рахунках було 1 682 569,83 грн. Різниця становить понад 1,07 млн грн. Загалом розбіжності в розділі «Грошові активи» сягнули 8 585 530,98 грн.

Окремо агентство встановило, що Миронюк не задекларував фінансове зобов’язання на 3,09 млн грн перед Волосевичем В. П. Позика виникла на підставі розписки від 10 травня 2022 року.

«Диванний мільйонер» із Міноборони знову влип у скандал через «гроші дружини друга» фото 1

За даними YouControl, Волосевич Володимир Павлович, чиї ініціали збігаються із зазначеними в документах НАЗК – «Волосевич В. П.», є засновником та керівником компанії «Укрспецконсалтинг». У відкритих джерелах йдеться, що ТОВ «Укрспецконсалтинг» – українська виробнича та консалтингова компанія, яка понад 20 років працює у сфері розробок спеціального призначення для оборонного сектору та силових структур України.

Колишній заступник міністра оборони пояснив, що не відобразив зазначене фінансове зобов'язання, оскільки помилково вважав: гроші, отримані в позику та які не належать йому на праві власності, не підлягають декларуванню. НАЗК не врахувало ці пояснення, зазначивши, що вони не спростовують порушення.

За висновком НАЗК, джерелом позики були кошти дружини Волосевича. Агентство також послалося на матеріали кримінального провадження та результати одночасного допиту Миронюка і Волосевича: станом на 17 грудня 2025 року позику не було повернуто.

За підсумками перевірки НАЗК встановило в діях декларанта ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. У документі зазначено, що сума недостовірних відомостей становить 11 678 805,98 грн, тобто перевищує 2 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на дату подання декларації.

«Диванний мільйонер» із Міноборони знову влип у скандал через «гроші дружини друга» фото 2

Водночас НАЗК зазначило, що точність оцінки задекларованих активів відповідає отриманим даним. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення та необґрунтованості активів, за висновком агентства, відсутні.

Нагадаємо, у серпні 2022 року під час обшуків у фігуранта розслідування про шахрайство на закупках у Міноборони ексзаступника міністра оборони Олександра Миронюка у дивані правоохоронці знайшли майже мільйон доларів. Загалом тоді під час обшуків у Миронюка знайшли 17,078 млн грн грн, $400 100 та €100 380. Тоді постановою слідчого ці гроші визнали речовими доказами в кримінальному провадженні.

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За даними «УП», 7 вересня Печерський райсуд відмовився арештовувати вилучені в Миронюка гроші, а згодом наклав арешт. Однак 17 листопада 2022 року Київський апеляційний суд скасував його, оскільки слідство не довело зв’язку коштів зі злочином, а в реєстрі не було даних про причетність Миронюка до справи чи повідомлення йому про підозру. 8 грудня суд зобов’язав поліцію повернути гроші.

Після обшуків Миронюк надав нотаріально засвідчену заяву 86-річної харків’янки Елеонори Думіньш, яка стверджувала, що позичила йому всі вилучені кошти в січні 2022 року.

Журналісти з’ясували, що Думіньш пов’язана з харківським «ХАДО-холдінгом», який, зокрема, виробляє гвинтівки. Її ФОП для оптової торгівлі також був зареєстрований із контактами, що належать холдингу. «ХАДО» давно співпрацює з державною спецекспортерською компанією «Прогрес», де Миронюк працював до та після роботи в Міноборони.

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Теги: шахрайство Міноборони Укрспецекспорт декларація НАЗК розслідування

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