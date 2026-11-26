Колишня народна депутатка, а нині військовослужбовиця Надія Савченко розкритикувала підхід глави України Володимира Зеленського до мобілізації на початку повномасштабного вторгнення, назвавши це своєю головною претензією до президента. Про це вона зауважила в інтерв’ю «Радіо Свобода», передає «Главком».

«Всі думали, що на хайпі прийдуть добровольці, як у 2014 році, і їхньої сили, життя, духу та здоров’я вистачить, щоб усе це швидко зупинити. Так само, як Путін промахнувся, думаючи, що він захопить Україну за три дні, так промахнулися і всі решта, думаючи, що ми його за тиждень зупинимо», – сказала Савченко.

Військова зазначила, що війни не починаються для того, щоб швидко закінчуватися. За її словами, світові війни тривають чотири-шість років, а локальні конфлікти – десятками, а то й сотнями років. Вона підкреслила, що главі держави варто було не давати обіцянки, а аналізувати ситуацію.

«Все це дало той наслідок, що суспільство не готове бути воїнами. Але ніхто не народився воїном, бо ним стаєш у силу необхідності», – підсумувала Савченко.

Зазначимо, раніше Савченко пояснювала, яку мобілізацію вважає справедливою.

Нагадаємо, раніше Савченко зізналася, що майже не замислюється над тим, яким буде її життя через десять років. Через війну щоденні обставини постійно змінюються, тож нині її головна турбота – вижити самій і зберегти людей, за яких вона відповідає.

Також Надія Савченко розповіла, як працює з військовими, які під час підготовки або виконання завдань не можуть подолати паніку. За її словами, у таких випадках вона не обмежується розмовами, а особисто вивозить бійців на завдання та супроводжує їх на позиціях.

Також Савченко розповіла, чому ніколи не прагнула створити традиційну сім'ю, мати чоловіка та дітей.