У Слов'янській громаді продовжують працювати аптеки, магазини, банки, поштові відділення та інші заклади, необхідні для повсякденного життя. Водночас їхня кількість поступово скорочується. Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях в інтерв’ю «Главкому».

«У районах з обмеженим доступом ці заклади не працюють. Час роботи всіх установ узгоджений із подовженою комендантською годиною, але лікарні, травмпункт і швидка допомога працюють цілодобово», – сказав він.

За словами очільника міста, загалом установ, які обслуговують населення, достатньо. Також відсутні перебої з поставкою ліків і продуктів. Крім того, критична інфраструктура міста обладнана генераторами на випадок блекаутів.

«Перебоїв із продуктами та медикаментами наразі немає. Підприємці, які доставляють товари на територію громади, заздалегідь оформили спеціальні перепустки, які дозволяють рух під час комендантської години», – каже Лях.

Варто зазначити, що в інтерв’ю «Главкому» начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, чому тисячі мешканців залишаються у місті попри постійні обстріли, як організована евакуація та куди вивозять людей, які вирішили виїхати.

Також Лях закликав мешканців виїжджати, наголосивши, що головне завдання зараз – зберегти життя. За його словами, найбільше серед тих, хто відмовляється від евакуації, людей старшого віку. Вони часто не мають коштів на оренду житла на новому місці або не хочуть переїжджати до безкоштовних помешкань із підселенням.