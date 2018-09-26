Уряд схвалив план щодо стратегії довголіття українців



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Україна входить до 30 найстаріших країн світу за часткою осіб віком 60 років і старше

Кабінет Міністрів України схвалив план заходів щодо реалізації стратегії державної політики з питань здорового й активного довголіття населення на період до 2022 року.

«Розпорядження розроблено з метою реалізації стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, Мадридського міжнародного плану дій з питань старіння, а також для забезпечення створення сприятливих умов для здорового старіння й активного довголіття, адаптації суспільних інститутів до подальшого демографічного старіння та розбудови суспільства рівних можливостей для людей будь-якого віку», - йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що Україна входить до 30 найстаріших країн світу за часткою осіб віком 60 років і старше: у 2015 році вона становила 21,8%, а частка людей віком 65 років і старше – 15,5% від загальної чисельності населення.

Згідно з національним демографічним прогнозом, до 2025 року частка осіб віком понад 60 років становитиме 25% загальної кількості населення, віком 65 років і старше – 18,4%, до 2030 року – понад 26% і понад 20%, відповідно.

Очікується, що виконання плану заходів сприятиме вирішенню проблем, пов'язаних зі старінням населення.

Зокрема, цей план передбачає комплексні заходи щодо захисту прав громадян похилого віку з концентрацією зусиль на таких пріоритетних напрямах: поліпшення умов для самореалізації та участі громадян похилого віку в процесах розвитку суспільства; сприяння збереженню їхнього здоров'я і забезпечення благополуччя; створення середовища, сприятливого для активного життя.