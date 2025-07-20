В Україні зникають осетрові риби: науковиця б'є на сполох

Осетер атлантичний і шип більше не трапляються у природних водоймах України

В Україні офіційно визнали зниклими два види осетрових риб – осетра атлантичного та шипа. Обидва більше не зустрічаються в українських річках. Зникнення загрожує й іншим представникам осетрових, які раніше були звичними у водоймах країни. Серед них – білуга, севрюга, стерлядь та осетер руський. Про це в коментарі «Главкому» повідомила іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь.

«За останнє століття з фауни України майже випали шість видів осетрів, зокрема офіційно визнані зниклими осетер атлантичний і шип», – сказала Юлія Куцоконь.

Осетер атлантичний в Україні офіційно визнаний зниклим фото: wikipedia

Ситуація ускладнюється тим, що процес внесення видів до охоронних списків не встигає за реальними темпами їх зникнення. Так, за словами Юлії Куцоконь, у першому виданні «Червоної книги України» (ще радянських часів) взагалі не було жодного виду риб.

Шип - ще один вид осетрових, якого більше немає у річках України фото: wikipedia

«З 1994 року почали враховувати близько трьох десятків рідкісних видів, а в наступному виданні 2009 року їх кількість збільшилась до приблизно 70», – розповіла іхтіологиня.

Осетер руський - прохідна придонна риба з родини осетрових фото: Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

Однак останнє оновлення переліку відбулося у 2021 році, і нова редакція досі не вийшла друком. Юлія Куцоконь наголосила, що навіть ті види, які ще не визнані зниклими, стрімко втрачають шанси на збереження. Йдеться про осетра руського, стерлядь, а також севрюгу та білугу.

Стерлядь - один з видів, який втрачає шанси на збереження фото: wikipedia

Білуга – найбільша риба з виду осетрових скріншот: Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

Науковиця пояснила, що проблему поглиблює недофінансування охоронної системи.

Червонокнижна севрюга - риба сімейства осетрових фото: Азовське басейнове управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

«Збереження рідкісних видів риб ускладнюється через недостатнє фінансування природоохоронних заходів і стан заповідників, де ведеться охорона водних екосистем», – підсумувала вона.

Раніше «Главком» інформував, що 12 липня на ставку в селищі Новопокровка Дніпровського району Дніпропетровської області було зафіксовано масову загибель риби. Про інцидент повідомили у департаменті екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА. Місцеві жителі в соцмережах почали бити на сполох: за даними очевидців, лише за один день у громаді зібрали близько п’яти тонн мертвої риби.

Також «Главком» повідомляв, що через зміну клімату в Україні змінюється видовий склад риб, а деякі аборигенні види прісноводних зникають. Види, які краще переносять тепло, поступово поширюються на північ країни.