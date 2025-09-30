Календар рибалки на жовтень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Сприятливі дні та поради для гарного улову у жовтні
Жовтень – один із найцікавіших місяців для українських рибалок. Початок жовтня обіцяє помірну активність риби.
«Главком» підготував календар рибалки на жовтень 2025 року, який допоможе спланувати поїздки, уникнути штрафів і обрати правильні снасті та найкращі дні для риболовлі.
Календар рибалки на жовтень 2025 року
Другий місяць осені – поведінка риби вже відрізняється від літньої. У жовтні важливо врахувати зниження температури води, насичення її киснем та вплив фаз Місяця, що напряму впливають на активність риби.
Фази Місяця у жовтні 2025 року
- 7 жовтня – Повня
- 8 жовтня – Остання чверть
- 21 жовтня – Молодик
- 22 жовтня – Перша чверть
Які найбільш сприятливі дні жовтня 2025 року для риболовлі:
Клювання риби напряму залежить від фази Місяця, атмосферного тиску, температури води та активності комах. У жовтні 2025 клювання очікується за такою схемою:
- Найкраще клювання: 1–2, 14–16, 25–31;
- Хороше клювання: 3–5, 11–13, 17–18, 24;
- Слабке клювання: 6, 8–10, 19–20, 22–23;
- Погане клювання: 7, 21.
Кого ловити у жовтні:
Осінь – ідеальний час для хижої риби. Серед найбільш розповсюджених варіантів ловлі:
- Щука – головний трофей місяця, клюватиме на великі воблери, коливалки та живця.
- Судак тримається на глибині та найактивніше реагує на джиг.
- Окунь збивається в зграї, добре ловиться на блешні.
- Лящ – найкраще на фідер із тваринними насадками.
- Короп зустрічається рідше, але велика здобич усе ще можлива.
Штрафи за порушення правил риболовлі
Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.
|
Вид
|
Розмір штрафу (грн)
|
Щука
|
3468
|
Судак
|
3587
|
Окунь
|
3162
|
Білизна
|
1649
|
Плітка
|
1564
|
Лящ
|
1649
|
Краснопірка
|
1564
|
Плоскірка
|
1564
|
Сазан
|3706
|
Сом
|5117
|
Лин
|1598
|
Рак
|3332
Перш ніж планувати риболовлю, наполегливо рекомендуємо:
- Ознайомитися з останніми розпорядженнями місцевої адміністрації.
- Перевірити актуальну інформацію щодо дозволів на відвідування конкретних водних об'єктів.
- Слідкувати за офіційними повідомленнями відповідних органів влади.
В умовах поточної ситуації в країні доступ до водойм може бути обмежений у деяких регіонах. Ці обмеження впроваджуються з міркувань безпеки та можуть змінюватися залежно від обставин.
Коментарі — 0