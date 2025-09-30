Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Календар рибалки на жовтень 2025 року: коли і на що клює найкраще

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Календар рибалки на жовтень 2025 року: коли і на що клює найкраще
колаж: glavcom.ua

Сприятливі дні та поради для гарного улову у жовтні

Жовтень – один із найцікавіших місяців для українських рибалок. Початок жовтня обіцяє помірну активність риби.

«Главком» підготував календар рибалки на жовтень 2025 року, який допоможе спланувати поїздки, уникнути штрафів і обрати правильні снасті та найкращі дні для риболовлі.

Календар рибалки на жовтень 2025 року

Другий місяць осені – поведінка риби вже відрізняється від літньої. У жовтні важливо врахувати зниження температури води, насичення її киснем та вплив фаз Місяця, що напряму впливають на активність риби.

Календар рибалки на жовтень 2025 року: коли і на що клює найкраще фото 1

Фази Місяця у жовтні 2025 року

  • 7 жовтня – Повня
  • 8 жовтня – Остання чверть
  • 21 жовтня – Молодик
  • 22 жовтня – Перша чверть

Які найбільш сприятливі дні жовтня 2025 року для риболовлі:

Клювання риби напряму залежить від фази Місяця, атмосферного тиску, температури води та активності комах. У жовтні 2025 клювання очікується за такою схемою:

  • Найкраще клювання: 1–2, 14–16, 25–31;
  • Хороше клювання: 3–5, 11–13, 17–18, 24;
  • Слабке клювання: 6, 8–10, 19–20, 22–23;
  • Погане клювання: 7, 21.

Кого ловити у жовтні:

Осінь – ідеальний час для хижої риби. Серед найбільш розповсюджених варіантів ловлі:

  • Щука – головний трофей місяця, клюватиме на великі воблери, коливалки та живця.
  • Судак тримається на глибині та найактивніше реагує на джиг.
  • Окунь збивається в зграї, добре ловиться на блешні.
  • Лящ – найкраще на фідер із тваринними насадками.
  • Короп зустрічається рідше, але велика здобич усе ще можлива.

Штрафи за порушення правил риболовлі 

Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Вид

Розмір штрафу (грн)

Щука

3468

Судак

3587

Окунь

3162

Білизна

1649

Плітка

1564

Лящ

1649

Краснопірка

1564

Плоскірка

1564

Сазан

 3706

Сом

 5117

Лин

 1598

Рак

 3332

Перш ніж планувати риболовлю, наполегливо рекомендуємо:

  1. Ознайомитися з останніми розпорядженнями місцевої адміністрації.
  2. Перевірити актуальну інформацію щодо дозволів на відвідування конкретних водних об'єктів.
  3. Слідкувати за офіційними повідомленнями відповідних органів влади.

В умовах поточної ситуації в країні доступ до водойм може бути обмежений у деяких регіонах. Ці обмеження впроваджуються з міркувань безпеки та можуть змінюватися залежно від обставин.

Читайте також:

Теги: рибальство риба Місяць календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спостерігати за затемненням можна буде до 23:55, коли завершиться напівтіньова фаза
У небі зійде «Кривавий місяць»: українці на початку вересня зможуть побачити унікальне явище
31 серпня, 15:35
Вересень – час для активного полювання на хижу рибу
Календар рибалки на вересень 2025 року: коли і на що клює найкраще
30 серпня, 22:30
5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 вересня, 00:00
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 вересня, 00:00
Океани опинились під загрозою
Що буде з океанами та рибальством через 25 років? Дослідження прогнозує катастрофічні зміни
8 вересня, 12:32
15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 вересня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 16 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 вересня 2025: традиції та молитва
15 вересня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 17 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 вересня 2025: традиції та молитва
16 вересня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 25 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 вересня 2025: традиції та молитва
24 вересня, 22:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 1 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 жовтня 2025: традиції та молитва
Календар рибалки на жовтень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на жовтень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Ціни, як у Києві. Військові розповіли, у скільки обходиться оренда покинутої хати на Донбасі
Ціни, як у Києві. Військові розповіли, у скільки обходиться оренда покинутої хати на Донбасі
Українські пошуковці розпочали ексгумацію останків бійців УПА у Польщі
Українські пошуковці розпочали ексгумацію останків бійців УПА у Польщі
«Кількість ударів зросте». Мер Івано-Франківська закликав готуватись до відключення світла
«Кількість ударів зросте». Мер Івано-Франківська закликав готуватись до відключення світла
Луценко пояснив, чому для дітей погано мати батьків-політиків
Луценко пояснив, чому для дітей погано мати батьків-політиків

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua