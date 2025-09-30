Календар рибалки на жовтень 2025 року: коли і на що клює найкраще

Сприятливі дні та поради для гарного улову у жовтні

Жовтень – один із найцікавіших місяців для українських рибалок. Початок жовтня обіцяє помірну активність риби.

«Главком» підготував календар рибалки на жовтень 2025 року, який допоможе спланувати поїздки, уникнути штрафів і обрати правильні снасті та найкращі дні для риболовлі.

Календар рибалки на жовтень 2025 року

Другий місяць осені – поведінка риби вже відрізняється від літньої. У жовтні важливо врахувати зниження температури води, насичення її киснем та вплив фаз Місяця, що напряму впливають на активність риби.

Фази Місяця у жовтні 2025 року

7 жовтня – Повня

– Повня 8 жовтня – Остання чверть

– Остання чверть 21 жовтня – Молодик

– Молодик 22 жовтня – Перша чверть

Які найбільш сприятливі дні жовтня 2025 року для риболовлі:

Клювання риби напряму залежить від фази Місяця, атмосферного тиску, температури води та активності комах. У жовтні 2025 клювання очікується за такою схемою:

Найкраще клювання: 1–2, 14–16, 25–31;

1–2, 14–16, 25–31; Хороше клювання: 3–5, 11–13, 17–18, 24;

3–5, 11–13, 17–18, 24; Слабке клювання: 6, 8–10, 19–20, 22–23;

6, 8–10, 19–20, 22–23; Погане клювання: 7, 21.

Кого ловити у жовтні:

Осінь – ідеальний час для хижої риби. Серед найбільш розповсюджених варіантів ловлі:

Щука – головний трофей місяця, клюватиме на великі воблери, коливалки та живця.

– головний трофей місяця, клюватиме на великі воблери, коливалки та живця. Судак тримається на глибині та найактивніше реагує на джиг.

тримається на глибині та найактивніше реагує на джиг. Окунь збивається в зграї, добре ловиться на блешні.

збивається в зграї, добре ловиться на блешні. Лящ – найкраще на фідер із тваринними насадками.

– найкраще на фідер із тваринними насадками. Короп зустрічається рідше, але велика здобич усе ще можлива.

Штрафи за порушення правил риболовлі

Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Вид Розмір штрафу (грн) Щука 3468 Судак 3587 Окунь 3162 Білизна 1649 Плітка 1564 Лящ 1649 Краснопірка 1564 Плоскірка 1564 Сазан 3706 Сом 5117 Лин 1598 Рак 3332

Перш ніж планувати риболовлю, наполегливо рекомендуємо:

Ознайомитися з останніми розпорядженнями місцевої адміністрації. Перевірити актуальну інформацію щодо дозволів на відвідування конкретних водних об'єктів. Слідкувати за офіційними повідомленнями відповідних органів влади.

В умовах поточної ситуації в країні доступ до водойм може бути обмежений у деяких регіонах. Ці обмеження впроваджуються з міркувань безпеки та можуть змінюватися залежно від обставин.