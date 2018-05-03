В Івано-Франківську з’явиться вулиця на честь Любомира Гузара

Нову назву отримає вулиця Новгородська

В Івано-Франківську перейменують одну з вулиць на честь колишнього глави Української греко-католицької церкви Любомира Гузара. Про це повідомив у Facebook міський голова Руслан Марцінків. Нову назву отримає у місті вулиця Новгородська. Таку ініціативу підтримали на сесії міської ради. Марінків додав, що депутати також проголосували і