В Івано-Франківську з’явиться вулиця на честь Любомира Гузара
- Сьогодні, 02:55
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Нову назву отримає вулиця Новгородська
В Івано-Франківську перейменують одну з вулиць на честь колишнього глави Української греко-католицької церкви Любомира Гузара.
Про це повідомив у Facebook міський голова Руслан Марцінків.
Нову назву отримає у місті вулиця Новгородська. Таку ініціативу підтримали на сесії міської ради.
Марінків додав, що депутати також проголосували і за присвоєння Любомиру Гузару звання «Почесного громадянина міста».
Як повідомляв «Главком», УГКЦ проголосила кардинала Гузара всенародним молільником за мир в Україні.
Нагадаємо, 31 травня 2017 року глава УГКЦ (2005–2011 рр.) блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.
В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби.
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