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    В Івано-Франківську з’явиться вулиця на честь Любомира Гузара

    Нову назву отримає вулиця Новгородська
    В Івано-Франківську перейменують одну з вулиць на честь колишнього глави Української греко-католицької церкви Любомира Гузара. Про це повідомив у Facebook міський голова Руслан Марцінків. Нову назву отримає у місті вулиця Новгородська. Таку ініціативу підтримали на сесії міської ради. Марінків додав, що депутати також проголосували і
    • Сьогодні, 02:55
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    Блаженніший&nbsp;Любомир Гузар помер наприкінці травня 2017 року
    Фото: Главком
    Блаженніший Любомир Гузар помер наприкінці травня 2017 року

    Нову назву отримає вулиця Новгородська

    В Івано-Франківську перейменують одну з вулиць на честь колишнього глави Української греко-католицької церкви Любомира Гузара.

    Про це повідомив у Facebook міський голова Руслан Марцінків.

    Нову назву отримає у місті вулиця Новгородська. Таку ініціативу підтримали на сесії міської ради.

    Марінків додав, що депутати також проголосували і за присвоєння Любомиру Гузару звання «Почесного громадянина міста».

    Як повідомляв «Главком», УГКЦ проголосила кардинала Гузара всенародним молільником за мир в Україні.

    Нагадаємо, 31 травня 2017 року глава УГКЦ (2005–2011 рр.) блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

    В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби.

    Читайте матеріал «Главкома»: «Війна буде тривати, допоки вона буде вигідна». Заповіт Любомира Гузара

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