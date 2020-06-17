В Офісі президента розкритикували «платформу примирення» Сивохо



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Мені здається, він щирий у своєму бажанні, але це бажання ще не набуло правильної форми - Єрмак про Сергія Сивохо

Багато у роботі над «платформою примирення» Сергія Сивохо було зроблено дуже кострубато, - Єрмак

Голова офісу президента Андрій Єрмак вважає, що багато у роботі над «платформою примирення» Сергія Сивохо було зроблено дуже кострубато і це привело до плачевних результатів. Про це Єрмак заявив в інтерв'ю виданню «Лівий берег».

«Я не маю до цього ніякого відношення. Це була особиста ініціатива Сергія Сивохо. Я навіть не знаю, хто в цьому брав участь. Мені здається, він щирий у своєму бажанні. Але, думаю, це бажання ще не набуло правильної форми. Крім того, важливо думати над тим, як ти кажеш. В Україні понад 13 тисяч сімей втратили своїх близьких. Прийти їм сказати: «Давайте миритися» - це неправильно. Гнів і обурення були справедливими, але я впевнений, знаючи Сергія, що він це робив без злого умислу», - стверджує Єрмак.

Керівник Офісу президента сподівається, що Сивохо зараз співпрацює з Міністерством з реінтеграції, і, «що його енергія і бажання принести користь будуть спрямовані в правильне русло».

«Думаю, розігріте суспільство неправильно сприйняло деякі речі і навісило на нього звинувачення несправедливо», - заявив Єрмак.

Керівник Офісу президента натякнув, що Сивохо ще може з’явитися у владі. «При тому, що з багатьма речами, які він робив, я не згоден. Їх зі мною просто не погоджували. Про все я дізнавався із засобів масової інформації», - запевнив Єрмак.

До відома, скандальний соратник Зеленського Сивохо розкритикував нові призначення у Контактну групу.

Наприкінці березня позаштатний радник секретаря РНБО Сергій Сивохо підтвердив інформацію про своє звільнення з РНБО.

Раніше частина народних депутатів з фракції «Слуга народу» звернулася до секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, щоб той звільнив свого радника Сергія Сивохо через те, що Сивохо під час презентації Національної платформи примирення і єдності назвав війну на Донбасі внутрішнім конфліктом.

Як повідомлялося, 12 березня під час презентації Національної платформи примирення і єдності представники організації «Національний корпус» почали суперечку із радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо, а згодом вдарили його у спину, Сивохо впав на підлогу.

Поліція відкрила кримінальне провадження.