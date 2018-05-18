В ООН прогнозують скорочення населення України

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В 2020 році, згідно з прогнозами експертів, в Україні проживатиме 43 млн 579 тис. чоловік

Протягом найближчих десятиліть чисельність населення України буде стрімко скорочуватися і до 2050 року складе трохи більше 36 млн чоловік.

До такого висновку прийшли експерти Департаменту з економічних і соціальних питань ООН, прогноз опублікований на сайті підрозділу Всесвітньої організації.

У звіті також говориться, що до 2050 року збільшиться кількість українців, які проживають у містах.

За інформацією ООН, до 2050 року 28,5 млн українців будуть проживати в містах, що складе близько 78% всього населення. Зараз же кількість міського населення складає 69%. При цьому в 2050 році в Україні буде тільки три міста-мільйонники.

Відзначається, що в 2020 році, згідно з прогнозами експертів, в Україні проживатиме 43 млн 579 тис. чоловік, а до 2050 року ця кількість скоротиться до 36 млн 416 тис. чоловік.

Якщо прогноз збудеться, то в 2050 році населення України виявиться найбільш нечисленним з 1950 року. Тоді воно становило 37,3 млн осіб. Найбільше жителів в Україні було зареєстровано в 1990 році - 51,5 млн осіб. Після цього чисельність постійно зменшувалася. За даними ООН, у 2015 році населення України становило 44 млн 658 тис. чоловік.

Як повідомлялося, за січень - лютий поточного року чисельність українців скоротилася на 40,1 тис. осіб.

Нагадаємо, за даними Держстату, на 1 листопада чисельність України склала 42 418 200 чоловік.

До слова, відповідно до останніх оцінок ООН дві третини людей в світі будуть жити в містах на 2050 рік.

Джерело: Кореспондент.net