У Києві тимчасово відсутнє водопостачання

Після відновлення електроживлення знадобиться певний час для запуску обладнання

Фахівці «Київводоканалу» спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації

Унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці знеструмлено основні водопровідні об’єкти Київводоканалу. Про це повідомили в компанії, інформує «Главком».

У зв’язку з цим наразі водопостачання у місті тимчасово відсутнє.

«Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації та вживають усіх можливих заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання столиці. Після відновлення електроживлення знадобиться певний час для запуску обладнання, наповнення водопровідних мереж та стабілізації тиску», – зазначають у Київводоканалі.

Про зміни в ситуації поінформують додатково.

Нагадуємо, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна на сайті КП «Київводфонд».

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 3 листопада російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Вибухи пролунали у Хмельницькому, Рівному, Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, під загрозою ракетного удару опинилися кілька населених пунктів Дніпропетровської та Вінницької областей.