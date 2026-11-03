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У Києві тимчасово відсутнє водопостачання

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві тимчасово відсутнє водопостачання
Після відновлення електроживлення знадобиться певний час для запуску обладнання
фото: 18000.com.ua

Фахівці «Київводоканалу» спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації 

Унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці знеструмлено основні водопровідні об’єкти Київводоканалу. Про це повідомили в компанії, інформує «Главком».

У зв’язку з цим наразі водопостачання у місті тимчасово відсутнє.

«Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації та вживають усіх можливих заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання столиці. Після відновлення електроживлення знадобиться певний час для запуску обладнання, наповнення водопровідних мереж та стабілізації тиску», – зазначають у Київводоканалі.

Про зміни в ситуації поінформують додатково.

Нагадуємо, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна на сайті КП «Київводфонд».

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 3 листопада російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Вибухи пролунали у Хмельницькому, Рівному, Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, під загрозою ракетного удару опинилися кілька населених пунктів Дніпропетровської та Вінницької областей. 

Теги: Київ водопостачання

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