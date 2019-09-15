До України йде похолодання і невеликі дощі



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У вівторок місцями пройдуть невеликі дощі

Найближчої доби, 16 вересня, на територію України буде переміщатися прохолодна, суха повітряна маса з північного заходу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок в країні переважно без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м / с, у західній частині місцями пориви 15-20 м / с. Температура вночі 6-11 °, вдень 18-24 °; у Карпатах вночі 2-7 ° тепла, вдень 8-13 °.

У Києві – без опадів, температура вночі 9-11 °, вдень 20-22 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 16 вересня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 29,6 градусів тепла в 1903 році, а найнижча вночі на позначці 1,2 градусів тепла в 1953 році.

У вівторок, 17 вересня, на всій території України, крім південної частини, очікується місцями невеликий, в Карпатському регіоні помірний дощ. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі 5-10 °, вдень 12-17 °; у південній частині вночі 11-16 °, вдень 19-26 °; в Карпатах вночі 4-9 ° тепла, вдень близько 10 °.

У Києві у вівторок переважно без опадів. Вітер західний, 7-12 м / с. Температура вночі 8-10 °, вдень 15-17 °.

15 вересня в 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 20-23 °, в Дніпрі в межах Києва 19 °.

Нагадаємо, в таку погоду, застуда проявляється головним болем, підвищеною температурою, болями в суглобах тощо. Не кожен здатен розпізнати в симптомах інфекційне застудне захворювання або грип, тому у разі нездужання варто звернутися до лікаря. Особливо це стосується дітей і людей похилого віку, тому що у них великий ризик виникнення пневмонії або інших ускладнень.