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    Суспільство

    В Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки – ДСНС

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    В Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки – ДСНС

    Надзвичайний рівень пожежної небезпеки 9–10 вересня утримається скрізь, крім більшості районів Львівської, Закарпатської та Херсонської областей

    В Україні на території більшості областей зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України з посиланням на Укргідрометцентр.

    Надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки 9–10 вересня утримається скрізь, крім більшості районів Львівської, Закарпатської та Херсонської областей.

    В Україні нині переважає погода без опадів, у більшості регіонів ще майже по-літньому тепло. Синоптики не очікують рясних опадів і в найближчі дні.

    Як повідомлялося, вдень – літо, осінь – вночі. Синоптики дали прогноз погоди на тиждень.

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