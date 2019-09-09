В Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки – ДСНС
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки 9–10 вересня утримається скрізь, крім більшості районів Львівської, Закарпатської та Херсонської областей
В Україні на території більшості областей зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України з посиланням на Укргідрометцентр.
Надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки 9–10 вересня утримається скрізь, крім більшості районів Львівської, Закарпатської та Херсонської областей.
В Україні нині переважає погода без опадів, у більшості регіонів ще майже по-літньому тепло. Синоптики не очікують рясних опадів і в найближчі дні.
Як повідомлялося, вдень – літо, осінь – вночі. Синоптики дали прогноз погоди на тиждень.