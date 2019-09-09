В Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки – ДСНС



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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки 9–10 вересня утримається скрізь, крім більшості районів Львівської, Закарпатської та Херсонської областей

В Україні на території більшості областей зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України з посиланням на Укргідрометцентр.

Надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки 9–10 вересня утримається скрізь, крім більшості районів Львівської, Закарпатської та Херсонської областей.

В Україні нині переважає погода без опадів, у більшості регіонів ще майже по-літньому тепло. Синоптики не очікують рясних опадів і в найближчі дні.

Як повідомлялося, вдень – літо, осінь – вночі. Синоптики дали прогноз погоди на тиждень.