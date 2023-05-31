Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна отримала новий грант від США: куди підуть кошти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна отримала новий грант від США: куди підуть кошти
З початку року Україна отримала вже 6 млрд дол. грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США
фото ілюстративне

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету

Від Сполучених Штатів Америки до державного бюджету України сьогодні надійшли грантові кошти в розмірі 1,25 млрд дол. через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

Зазначається, що з початку року Україна отримала вже 6 млрд дол. грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США.

«Грантова підтримка від Сполучених Штатів у рамках проекту Світового банку PEACE in Ukraine є важливою частиною забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни. Міністерство фінансів України спільно з командами Світового Банку та USAID SOERA допомагає оптимізувати та зміцнити системи моніторингу, верифікації та звітності Уряду України щодо використання донорських коштів, наданих партнерами», – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, а саме: на виплату державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, оплату праці працівників освітньої сфери, на оплату праці надавачів медичних послуг за програмою медичних гарантій та інше.

Нагадаємо, вчора Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу перший перегляд чотирирічної програми співпраці, що відкриває шлях до виділення другого кредитного траншу в розмірі $900 млн.

Теги: США Україна Мінфін гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білий дім повідомив, як угода щодо держборгу в США вплине на можливість допомагати Україні
Білий дім повідомив, як угода щодо держборгу в США вплине на можливість допомагати Україні
Сьогодні, 08:58
Обмеження будуть спрямовані, зокрема, на протидію російській дезінформації
США сьогодні введуть нові санкції проти Росії
Сьогодні, 02:23
США не відмовилися від ідеї надання Україні Atacms – Байден
США не відмовилися від ідеї надання Україні Atacms – Байден
Вчора, 09:06

Економіка

Україна отримала новий грант від США: куди підуть кошти
Україна отримала новий грант від США: куди підуть кошти
Україна змушена виплатити майже 5 тис. євро обвинуваченому в організації розгону Майдану
Україна змушена виплатити майже 5 тис. євро обвинуваченому в організації розгону Майдану
Один із найбільших виробників зброї відкриє офіс в Україні
Один із найбільших виробників зброї відкриє офіс в Україні
МВФ виділяє другий транш: скільки коштів отримає Україна
МВФ виділяє другий транш: скільки коштів отримає Україна
Данія значно збільшила фінансування Фонду підтримки України
Данія значно збільшила фінансування Фонду підтримки України
Федерація роботодавців створить публічний реєстр рейдерів
Федерація роботодавців створить публічний реєстр рейдерів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва: Результати ревізії Міноборони – це 3 тис. сторінок. Документ таємний
12K
Нова загроза Києву з боку Білорусі: що врятує столицю
12K
«Із хати вийшла – вікон немає». Як на Білгородщині розмовляють українською (відео)
8738
31 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8507
Легіон «Свобода Росії» вербує тисячі росіян для нападу на Москву – The Times
7110
У Краснодарському краї РФ спалахнув нафтопереробний завод (відео)

Новини

Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
29 травня, 03:47

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту