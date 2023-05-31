Україна отримала новий грант від США: куди підуть кошти

З початку року Україна отримала вже 6 млрд дол. грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету

Від Сполучених Штатів Америки до державного бюджету України сьогодні надійшли грантові кошти в розмірі 1,25 млрд дол. через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

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Зазначається, що з початку року Україна отримала вже 6 млрд дол. грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США.

«Грантова підтримка від Сполучених Штатів у рамках проекту Світового банку PEACE in Ukraine є важливою частиною забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни. Міністерство фінансів України спільно з командами Світового Банку та USAID SOERA допомагає оптимізувати та зміцнити системи моніторингу, верифікації та звітності Уряду України щодо використання донорських коштів, наданих партнерами», – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, а саме: на виплату державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, оплату праці працівників освітньої сфери, на оплату праці надавачів медичних послуг за програмою медичних гарантій та інше.

Нагадаємо, вчора Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу перший перегляд чотирирічної програми співпраці, що відкриває шлях до виділення другого кредитного траншу в розмірі $900 млн.