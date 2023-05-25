Лот за $6 млн: на аукціоні у Швейцарії придбали рідкісну монету (фото)
Золотий статер віком 2400 років, викарбуваний близько 340-25 років до н.е., придбав приватний колекціонер
Рідкісну давньогрецьку монету продали за рекордні шість мільйонів доларів на аукціоні, що відбувся 19 травня в аукціонному домі Numismatica Ars Classica в Цюріху. Про це повідомляє Ekathimerini.
Золотий статер віком 2400 років, викарбуваний близько 340-25 років до н.е., придбав приватний колекціонер.
Монета, відома як пантікапейський статер, названа на честь давньогрецького міста в сучасному Криму, містить зображення сатира з широко розплющеними очима на аверсі та зображення грифона, що тримає в дзьобі спис, на реверсі.
Висока ціна пояснюється якістю монети, її рідкістю і тим, що пропозиція подібних екземплярів вкрай обмежена.
Монета була частиною колекції Державного Ермітажу, але була розпродана в 1934 році в рамках сталінської кампанії з продажу творів мистецтва для отримання іноземної валюти, необхідної для фінансування внутрішнього промислового зростання. Її придбав французький промисловець Шарль Жилле.
Коментарі — 0