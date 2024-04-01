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В Україні почав роботу Центр підтримки людей з ігровою залежністю

новини компаній
Христина Жиренко
glavcom.ua
В Україні почав роботу Центр підтримки людей з ігровою залежністю
фото: «Простір життя. Life Space»

В Україні почав роботу Центр соціально-психологічної підтримки «Простір життя» для людей з ігровою залежністю

26 березня в Україні  за підтримки соціально-відповідального бізнесу відкрилась перша спеціалізована установа для комплексної допомоги людям з ризиком ігрової залежності, їх сім’ям та близьким, а також реалізації  науково-освітніх проєктів з профілактики лудоманії – Центр соціально-психологічної підтримки «Простір життя. Life Space». 

В Україні почав роботу Центр підтримки людей з ігровою залежністю фото 1
фото: «Простір життя. Life Space»

В основу діяльності «Простору життя» покладено проєкт державного стандарту соціальної послуги «Соціально-психологічна реабілітація осіб із ігровою залежністю», розробку якого наразі завершують фахівці ГС «Центр відповідальної гри» разом з Мінсоцполітики України та Національною соціальною сервісною службою України.

В Україні почав роботу Центр підтримки людей з ігровою залежністю фото 2
фото: «Простір життя. Life Space»

Відкриття центру соціально-психологічної підтримки пройшло за участі державних інституцій, бізнесу та громадськості – представників Мінсоцполітики України, НСССУ, КРАІЛ, КМДА, КОДА, Інституту модернізації змісту освіти МОН України, Центру громадського здоров’я МОЗ України, а також операторів українського грального бізнесу.

В Україні почав роботу Центр підтримки людей з ігровою залежністю фото 3
фото: «Простір життя. Life Space»

За словами головної психологині Центру Тетяни Синіцької та керівника медичного напрямку Костянтина Аймедова, послуги закладу будуть спрямовані на різні категорії людей – як тих, які тільки починають втрачати контроль над своєю азартною грою та не визнають проблеми, так і  тих, які вже мають виражену залежність.

Завданням психологів центру буде своєчасна та правильна діагностика, а також складання та реалізація індивідуальної програми психологічної підтримки, спрямованої на формування стійкої мотивації до одужання, психологічних змін та повернення в соціум.

Також відвідувачі «Простору життя» зможуть отримати юридичну консультацію з приводу включення їх або членів їх сімей до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів або участь в азартних іграх, який веде КРАІЛ.

В Україні почав роботу Центр підтримки людей з ігровою залежністю фото 4
фото: «Простір життя. Life Space»

Представник Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Юрій Юрчук зазначив, що КРАІЛ сьогодні веде активну профілактичну діяльність для підвищення рівня обізнаності громадян щодо ризиків азартних ігор, а також додав, що робота з надання соціально–психологічних послуг в спеціалізованих центрах є важливим елементом запобігання ігрової залежності.

В Україні почав роботу Центр підтримки людей з ігровою залежністю фото 5
фото: «Простір життя. Life Space»

Відкриття простору підтримали соціально відповідальні бізнеси гральної галузі. Зокрема, компанія Favbet, що є меценатом комплексного проєкту з впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності, а також компанія Vbet, що стала меценатом відкриття «Простору життя».

Ярослава Ісаєнко, Vbet
Ярослава Ісаєнко, Vbet
фото: «Простір життя. Life Space»

«Наша активна участь у відкритті «Простору життя» – цілком логічне продовження нашої стратегії в Україні, – каже представниця Vbet Ukraine Ярослава Ісаєнко. — Ми є відповідальними перед державою, суспільством і кожним гравцем. Принципи відповідальної гри закладені в основу нашої роботи. В Україні ми проводимо активну просвітницьку політику, розповідаємо гравцям, як грати без шкоди ментальному здоров’ю та власному гаманцю».

«Відкриття «Простору життя» – практичне втілення всіх попередніх проєктів з «Центром відповідальної гри», до яких долучився Favbet. Водночас це  важлива віха для всієї галузі та яскравий приклад ефективної співпраці держави, громадського сектору та бізнесу. Саме такий підхід є запорукою успіху на шляху побудови в Україні ефективної системи  запобігання ігрової залежності, що відповідає кращим міжнародним практикам», – зазначила представниця Favbet  Ксенія Тюрікова.

Ксенія Тюрікова, Favbet
Ксенія Тюрікова, Favbet
фото: «Простір життя. Life Space»

Проєкт із впровадження в Україні системи надання соціальних послуг людям з ігровою залежністю втілюється ГС «Центр відповідальної гри» спільно з Мінсоцполітики. Favbet є головним меценатом комплексного проєкту та системно сприяє його реалізації з моменту запуску у 2023 році. Минулого року компанія також підтримала перше національне дослідження гральної залежності під егідою МОЗ та першою з-поміж компаній галузі відкрила двері своїх закладів для фахівців проєкту.

Теги: азартні ігри соціум лудоманія

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