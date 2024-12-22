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День енергетика: привітання у прозі, віршах, листівках

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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День енергетика: привітання у прозі, віршах, листівках
У незалежній Україні День енергетика відзначають з 1993 року
фото з відкритих джерел

Щорічно 22 грудня в Україні відзначають День енергетика

В Україні сьогодні, 22 грудня, відзначають День енергетика. Люди цієї професії часто ризикуючи своїм життям і здоров’ям, оскільки наша енергетика стала мішенню для терористів. Завдяки професіоналізму та зусиллям енергетиків останні декілька днів українці мають світло без відключень.

У незалежній Україні День енергетика було затверджено президентом України в указі від 12.11.1993, де вказано, що День енергетика слід відзначати 22 грудня. 

«Главком» зібрав найкращі привітання з Днем енергетика.

Привітання з Днем енергетика у віршах

Кожен промінь уночі –
Це твої старання й кроки,
Від усіх дверей ключі –
Це заряджені потоки.
Ти невидимий герой,
Що працює вірно, гідно,
Ти в руках тримаєш струм,
Щоб життя текло невпинно.
Тож вітаємо зі святом,
Дякуєм за день та ніч.
І бажаєм щиро щастя
Без життєвих протиріч!

***

Енергетик – світла майстер,
Той, хто силу струму знає,
Хто щодня дарує в дім
Затишок і спокій всім.
Ви працюєте без упину,
Маєте знання і силу,
Щоби лампи запалали,
Щоб домівки зігрівали.
Ми висловлюєм повагу,
Зичим сили і наснаги!
Хай енергія у вас
Б’є ключем в щасливий час!

***

Без енергії в світі немає життя.
Енергетик країну веде в майбуття!
Україна вогнями яскравими сяє,
Енергетиків з днем професійним вітає!
Ми вам вдячні за світло у кожному домі,
За тепло і за віддану працю невтомну.
Без проблем і аварій щодня працювати,
А сьогодні – найкраще відсвяткувати!

***

Енергія і світло, і тепло…
Як в цих словах душі багато!
Серцям, які дарують всім добро,
Бажаєм щастя і вітаєм з професійним святом!
Робота – для держави необхідність,
Важливість і престижність в наші дні.
Хай колектив у злагоді працює
Й дарує людям і тепло, й вогні.

Привітання з Днем енергетика у прозі

Дорогі енергетики! Прийміть найщиріші вітання з вашим професійним святом! Ви – ті, хто дарує світло та тепло в кожен український дім, навіть у найтемніші часи. Нехай у вашому житті завжди буде світло надії, тепло любові та енергія щастя. Міцного здоров'я вам, успіхів у роботі та сімейного затишку!

***

Ваша робота – це невидимий, але такий важливий внесок у наше щоденне життя. Ви працюєте вдень і вночі, у будень і свято, щоб країна жила. Бажаємо вам міцних сил, родинного щастя, віри у власні можливості та незламного духу. Дякуємо за вашу самовідданість!

***

Вітаю з Днем енергетика! Ви – справжні герої, які дарують світло та тепло у кожен дім. Нехай у вашому житті завжди буде яскраво, затишно й щасливо!

***

Вітаю з Днем енергетика! Бажаю тепла в душі, світла в серці та радості в кожному дні. Нехай ваша праця приносить задоволення, а життя буде сповнене яскравих моментів і щирих усмішок!

***

З професійним святом! Ми щиро вдячні за те, що завдяки тобі наші оселі завжди наповнені світлом і теплом. Ти – герой, який кожного дня підкорює стихії, щоб усе працювало бездоганно. Бажаємо тобі міцного здоров’я, невичерпної енергії та завжди гарного настрою. Нехай кожен день дарує тобі нові звершення, тепло рідних сердець і заслужену вдячність!

Привітання з Днем енергетика у листівках

День енергетика: привітання у прозі, віршах, листівках фото 1
День енергетика: привітання у прозі, віршах, листівках фото 2
День енергетика: привітання у прозі, віршах, листівках фото 3
День енергетика: привітання у прозі, віршах, листівках фото 4
День енергетика: привітання у прозі, віршах, листівках фото 5
День енергетика: привітання у прозі, віршах, листівках фото 6
День енергетика: привітання у прозі, віршах, листівках фото 7
День енергетика: привітання у прозі, віршах, листівках фото 8

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Теги: енергетика свято українці струм праця професії

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