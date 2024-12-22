День енергетика: привітання у прозі, віршах, листівках

Щорічно 22 грудня в Україні відзначають День енергетика

В Україні сьогодні, 22 грудня, відзначають День енергетика. Люди цієї професії часто ризикуючи своїм життям і здоров’ям, оскільки наша енергетика стала мішенню для терористів. Завдяки професіоналізму та зусиллям енергетиків останні декілька днів українці мають світло без відключень.

У незалежній Україні День енергетика було затверджено президентом України в указі від 12.11.1993, де вказано, що День енергетика слід відзначати 22 грудня.

«Главком» зібрав найкращі привітання з Днем енергетика.

Привітання з Днем енергетика у віршах

Кожен промінь уночі –

Це твої старання й кроки,

Від усіх дверей ключі –

Це заряджені потоки.

Ти невидимий герой,

Що працює вірно, гідно,

Ти в руках тримаєш струм,

Щоб життя текло невпинно.

Тож вітаємо зі святом,

Дякуєм за день та ніч.

І бажаєм щиро щастя

Без життєвих протиріч!

***

Енергетик – світла майстер,

Той, хто силу струму знає,

Хто щодня дарує в дім

Затишок і спокій всім.

Ви працюєте без упину,

Маєте знання і силу,

Щоби лампи запалали,

Щоб домівки зігрівали.

Ми висловлюєм повагу,

Зичим сили і наснаги!

Хай енергія у вас

Б’є ключем в щасливий час!

***

Без енергії в світі немає життя.

Енергетик країну веде в майбуття!

Україна вогнями яскравими сяє,

Енергетиків з днем професійним вітає!

Ми вам вдячні за світло у кожному домі,

За тепло і за віддану працю невтомну.

Без проблем і аварій щодня працювати,

А сьогодні – найкраще відсвяткувати!

***

Енергія і світло, і тепло…

Як в цих словах душі багато!

Серцям, які дарують всім добро,

Бажаєм щастя і вітаєм з професійним святом!

Робота – для держави необхідність,

Важливість і престижність в наші дні.

Хай колектив у злагоді працює

Й дарує людям і тепло, й вогні.

Привітання з Днем енергетика у прозі

Дорогі енергетики! Прийміть найщиріші вітання з вашим професійним святом! Ви – ті, хто дарує світло та тепло в кожен український дім, навіть у найтемніші часи. Нехай у вашому житті завжди буде світло надії, тепло любові та енергія щастя. Міцного здоров'я вам, успіхів у роботі та сімейного затишку!

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Ваша робота – це невидимий, але такий важливий внесок у наше щоденне життя. Ви працюєте вдень і вночі, у будень і свято, щоб країна жила. Бажаємо вам міцних сил, родинного щастя, віри у власні можливості та незламного духу. Дякуємо за вашу самовідданість!

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Вітаю з Днем енергетика! Ви – справжні герої, які дарують світло та тепло у кожен дім. Нехай у вашому житті завжди буде яскраво, затишно й щасливо!

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Вітаю з Днем енергетика! Бажаю тепла в душі, світла в серці та радості в кожному дні. Нехай ваша праця приносить задоволення, а життя буде сповнене яскравих моментів і щирих усмішок!

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З професійним святом! Ми щиро вдячні за те, що завдяки тобі наші оселі завжди наповнені світлом і теплом. Ти – герой, який кожного дня підкорює стихії, щоб усе працювало бездоганно. Бажаємо тобі міцного здоров’я, невичерпної енергії та завжди гарного настрою. Нехай кожен день дарує тобі нові звершення, тепло рідних сердець і заслужену вдячність!

Привітання з Днем енергетика у листівках