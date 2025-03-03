Ексдепутатка Кормишкіна стала аграрієм

Ірина Кормишкіна знайшла нову роботу у компанії свого чоловіка

Колишня народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Кормишкіна, яку підозрюють у незаконному збагаченні, почала працювати головою Наглядової Ради ТОВ «ПАЕК – АГРО»». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку Кормишкіної у Facebook.

Так, екснардепка на своїй сторінці у соцмережі додала місце роботи.

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ТОВ «СП «Південна аграрно-експортна компанія» є аграрною компанією півдня України, до складу якої входить низка підприємств, що займаються різними напрямками сільськогосподарської діяльності. Власником компанії є бізнесмен Юрій Кормишкін, чоловік Кормишкіної. Статутний капітал ТОВ «ПАЕК – АГРО» становить 10 млн грн.

«Главком» зауважував, що колишня народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Кормишкіна задекларувати три дорогоцінні ювелірні подарунки: вінтажні сережки Alhambra вартістю 263,4 тис. грн, вінтажне двостороннє кільце Alhambra за 276,5 тис. грн і ланцюжок з підвіскою Magic Alhambra за 402,8 тис. грн. Усі ювелірні прикраси виробництва французької компанії Van Cleef and Arpels, заснованої у кінці XIX століття.

Дарувальником виступив чоловік Кормишкіної, бізнесмен Юрій Кормишкін. У квітні 2024 року він подарував коханій брендовий швейцарський годинник Hublot вартістю 300 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», 25 лютого 2025 року Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної. Нагадаємо, що слідство підозрює колишню нардепку Кормишкіну у тому, що вона протягом 2021-2022 років набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи і заощадження за цей період.