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Брифінг Трампа у Білому домі: головні заяви про Україну

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Брифінг Трампа у Білому домі: головні заяви про Україну
Президент Трамп на брифінгу у Білому домі говорив про Україну
скриншот з відео

Трамп вивчає питання про статус тимчасового перебування українців у США

Президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті Білого дому спілкувався з журналістами. Репортери ставили запитання й щодо України. 

«Главком» зібрав головні заяви американського лідера про Україну на брифінгу.

За словами Дональда Трампа, вже досягнуто великого прогресу з Україною та великого прогресу з Росією за останні кілька днів. «І було б чудово довести це до кінця. Україна хоче угоду», – сказав президент США.

Трамп повідомив, що Україна немає вибору, тому доведеться йти на мирну угоду.  Президент Сполучених Штатів також зазначив, що «було б чудово, якби всі позбулися своєї ядерної зброї».

«Знаєте, у нас і Росії її найбільше. Китай матиме стільки ж через 4-5 років. Було б чудово всім роззброїтись, бо ядерна зброя — це божевілля. Це справді божевілля», – наголосив Трамп.

Він також відзначив, що незабаром буде ухвалено рішення про статус тимчасового перебування українців у США. Спершу він сплутав із GPS програму TPS для українських біженців у США.

Журналіст запитав, чи збирається президент США скасувати TPS для понад 200 тис. українців, які живуть у Штатах. Трамп відповів: «На GPS?» Після пояснення від представників ЗМІ президент все ж зазначив, що вивчає це питання:

«Ми не хочемо нікому зашкодити, особливо їм (українцям – «Главком»). Я вивчаю це питання, думки різні. Скоро ухвалю рішення», – сказав американський лідер.

Також Трамп розповів, що відвідає Саудівську Аравію «протягом наступних півтора місяця».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відвідає Саудівську Аравію в понеділок, потім поїде, а його команда залишиться для зустрічі з американською делегацією.

Наступного тижня Трамп оприлюднить звіт щодо кіллерів, які намагалися скоїти на нього замах. Президент США зазначив, що сам отримає від спецслужб цей звіт лише наступного тижня, але він готовий зробити його публічним.

Американський лідер підкреслив, що США можуть скасувати мита для Канади і Мексики, якщо буде прогрес щодо фентанілу.

До слова, Трамп говорив про Україну під час виступу перед Конгресом США. 

Трамп відзначив, що отримав листа від Зеленського про готовність України підписати угоду щодо корисних копалин. «Я ціную, що він надіслав цього листа», – сказав Трамп.

Щодо припинення військової допомоги американський лідер тоді нічого не сказав.

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Теги: США війна Дональд Трамп Україна

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