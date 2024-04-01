Росія має дуже багато бомб вагою 1,5 тонни, здатних зносити дев’ятиповерхівки – Повітряні сили

«Це надзвичайно потужна зброя. 1500 кг достатньо, щоб скласти дев’ятиповерховий панельний будинок чи стару «хрущовку»

Країна-агресор Росія має «надзвичайно багато» бомб вагою 1500 кг, які здатні повністю руйнувати житлові багатоповерхові будинки. РФ використовує такі бомби, щоб виснажити українську ППО, заявив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.

«Це надзвичайно потужна зброя. 1500 кг достатньо, щоб скласти дев’ятиповерховий панельний будинок чи стару «хрущовку», – сказав Євлаш.

Основною задачею Сил оборони, за його словами, є боротьба з носіями таких бомб – винищувачами Су-34 та Су-35. Це неспроста задача, проте українські військові можуть виконувати такі складні задачі, сказав речник. Він додав, що для цього Україні потрібно більше сучасних західних систем.

Водночас він наголосив, що Україна потребує більше західних систем захисту. «Нам потрібно більше західних систем. На жаль, ми зараз не можемо виробляти їх самостійно. Тому в цьому питанні покладаємось на наших партнерів і дуже дякуємо їм за підтримку», – відзначив речник.

Відповідаючи на питання щодо обстрілів України крилатими ракетами «Калібр», Євлаш зауважив, що це досить серйозна точна зброя. «Звісно, що ця зброя має досить потужний ефект, у тому числі вона залишається досить точною. Наші підрозділи ППО вже неодноразово доводили, і досить часто ми збивали 100 із 100% саме крилатих ракет типу "Калібр". Звичайно, дальність їх досить висока і дозволяє покривати майже всю територію України. І застосовуємо ми проти цього різні сили і засоби, у тому числі підрозділи РЕБ, які досить вправно дозволяють боротися і збивати ці ракети з курсу», – розповів речник.

Він додав, що для збиття великої кількості ракет необхідна і велика кількість систем ППО, на які так очікує Україна.

Крім того, Євлаш підтвердив, що наразі збивати російську гіперзвукову протикорабельну ракету «Циркон» може лише комплекс Patriot, який неодноразово доводив свою ефективність.

До Москви прибув новий вантажний рейс з Ірану: деталі від ЗСУ. Російські загарбники все частіше виробляють дрони-камікадзе типу Shahed, використовуючи компоненти з Ірану. Днями до Москви прибув новий рейс з необхідними комплектуючими, повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Начальниця пресцентру також зазначає, що ворог продовжує збирати готові предмети ураження вже на своїй території.

Раніше повідомлялося, що Іран, ймовірно, відправив Росії сотні балістичних ракет класу «земля-земля». Йдеться про надання нібито близько 400 ракет малої дальності Fateh-110, зокрема Zolfaghar. Експерти вважають, що ця ракета здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.

Також відомо, що країни G7 пригрозили Ірану наслідками у разі постачань ракет РФ. У заяві країн «Великої сімки» не говориться, чи вони вважають, що Росія вже отримала іранські ракети, припускаючи, що Тегеран все ще розглядає цю можливість.

Лідери «Групи семи» закликали Іран не робити цього, оскільки передача озброєння країні-агресорці «сприяла б дестабілізації регіону та представляло б істотну матеріальну ескалацію підтримки війни Росії в Україні».

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки не можуть підтвердити інформацію про передачу Іраном балістичних ракет Росії.