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«В Овальному кабінеті невдаха». Французький сенатор висловився на підтримку України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«В Овальному кабінеті невдаха». Французький сенатор висловився на підтримку України
Член Сенату Франції Клод Малюре зробив заяву про Трампа
фото: скріншот з відео

Малюре порівняв сучасну політичну ситуацію в США з правлінням римського імператора Нерона

Член Сенату Франції Клод Малюре засудив політику американського лідера Дональда Трампа та висловився на підтримку України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Public Sénat.

Малюре порівняв сучасну політичну ситуацію в США з правлінням римського імператора Нерона (37–68 н.е.), який відомий своєю деспотичністю, ексцентричністю та безвідповідальним ставленням до влади.

«Вашингтон став двором Нерона: запальний імператор і заправлений кетаміном блазень, відповідальний за очищення державної служби. В Овальному кабінеті невдаха на військовій службі давав моральні уроки герою війни», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

Зокрема, на кінопремії «Оскар» деякі зірки публічно підтримали Україну. Переможець премії «Оскар» за сценарій для фільму «Конклав» Пітер Страуган одягнув синьо-жовту стрічку на 97-тій церемонії вручення премії.

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Теги: Дональд Трамп США Україна Ілон Маск Франція

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