Скандал у Вашингтоні. Світові лідери підтримали Україну та Зеленського

Після зустрічі Зеленський покинув Білий дім, а підписання угоди про копалини не відбулося

Політики висловлювали підтримку Зеленському, українцям, а дехто заявляв, що Трампу не місце серед країн G7

Після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дописи політиків у соцмережах.

Так, іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес на своїй сторінці в соцмережі Х написав: «Україно, Іспанія з тобою».

Американський сенатор Адам Шифф назвав «Трампа боягузом, а Зеленського – героєм».

Прем'єр Польщі Дональд Туск також підтримав українців. «Шановний президент Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні», – написав він.

Голова делегації Німеччини у Парламентській асамблеї НАТО, заступник лідера ХДС (партія Мерца, майбутнього канцлера Німеччини) Йоганн Давід Вадепул запевнив, що «Європа не зрадить Україну».

Президент Франції Макрон чітко заявив, що «є агресор, яким є Росія, і народ, на який напали, – це Україна». Також він закликав президентів України і США до взаємоповаги.

💬"Il faut remercier ceux qui ont aidé et il faut respecter ceux qui, depuis le début, se battent"



➡Emmanuel Macron réagit à l'échange tendu entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche pic.twitter.com/gwtqTp8sik — BFMTV (@BFMTV) February 28, 2025

Rандидат у прем’єри Канади Джагміт Сінгх написав: «Трампу не місце на наступному саміті G7».

Президент Литви Ґітанас Науседа написав: «Україно, ти ніколи не будеш йти сама».

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, під час якої розгорілася суперечка, Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру».

Згодом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не підписали угоду щодо рідкісноземельних мінералів.