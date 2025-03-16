Стало відомо, коли львівський аеропорт може відновити роботу

Після відновлення роботи терміналу п’ять-сім авіакомпаній готові повернутися до Львова як символ підтримки України

Львівський міжнародний аеропорт імені Данила Галицького можуть відкрити для авіаційних польотів уже в квітні-травні цього року. Такий оптимістичний сценарій озвучила генеральна директорка аеропорту Тетяна Романовська. Водночас серед можливих дат відкриття розглядають і літній період. Про це повідомляє «Главком».

За її словами, після відновлення роботи терміналу п’ять-сім авіакомпаній готові повернутися до Львова як символ підтримки України. Серед них Wizzair, Air Baltic, Turkish Airlines, SkyUp, Austrian Airlines, Lufthansa та LOT. Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів, а чартерні, ймовірно, спробує запускати SkyUp, яка вже має розгалужену мережу маршрутів у Європі.

«Представники авіакомпаній проводять аудити та попередній аналіз ситуації. Як тільки буде ухвалене рішення про відкриття неба, вони зможуть повернутися до роботи упродовж кількох днів», – зазначає Романовська.

Вона також наголосила, що відкриття аеропорту у Львові дозволить туристичним компаніям і туроператорам швидко переорієнтуватися, що зробить польоти для українців зручнішими та дешевшими порівняно з вильотами з Польщі та інших країн ЄС.

«Ми сподіваємося, що відкриття відбудеться саме влітку, коли припадає пік авіаперевезень через відпустки та довший світловий день. Але якщо це станеться вже у квітні чи травні – для нас це буде надзвичайно позитивна новина», – підкреслила директорка аеропорту.

Окрім Львова, уряд також розглядає можливість відновлення роботи аеропорту в Ужгороді.

Раніше ми писали, що міжнародний аеропорт Хамад у столиці Катару Досі, побудований до проведення чемпіонату світу з футболу, визнаний одним з найкрасивіших і найлюксовіших у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Журналісти показали, який вигляд має аеропорт, заради якого люди прилітають до Катару.

Головний аеропорт Катару було відкрито 30 квітня 2014 року. Його будівництво затрималося майже на шість років, і на нього було витрачено грандіозну суму $17 млрд. Площа аеропорту спочатку була близько 22 квадратних кілометрів, що становить одну шосту частину площі всієї Дохи.