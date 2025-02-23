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Буданов розповів, яку страшну помилку Путін здійснив у 2022 році

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Буданов розповів, яку страшну помилку Путін здійснив у 2022 році
фото: glavcom.ua

Буданов: Вище керівництво РФ усвідомило, яку страшну помилку вони зробили у 2022 році

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що керівництво РФ у 2022 році спиралося на недбайливих даних розвідок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію форуму «Україна. Рік 2025».

«Уперше, до третьої річниці повномасштабної війни, вище керівництво РФ усвідомило, яку страшну помилку вони зробили у 2022 році. Вони визнають, що їхнє рішення базувалося на абсолютно недбайливих даних розвідок. Вони мріяли за 3 дні зайти в Київ, а на 10 день після цього придушити осередки опору по країні», – сказав Буданов.

Нагадаємо, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну почалося близько 3:40 24 лютого 2022 року, коли на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. Перші сигнали можливого безпосереднього конфлікту також отримали з вебкамер кримських блокпостів. 

О 4:35 ЗС РФ завдали удару по міжнародному пункту пропуску Велика Писарівка Охтирського району Сумської області.

Приблизно о 5:00 ракетних ударів зазнали десятки міст по всій країні, включаючи столицю України Київ. Невдовзі українська прикордонна служба заявила, що її прикордонні пости з Росією та Білоруссю зазнали обстрілу. Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан.

26 лютого відбулися запеклі бої на південь від Києва, поблизу міста Васильків.

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Теги: війна політика Україна українці росія Кирило Буданов ГУР розвідка

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