«Вибори президента» РФ на окупованих територіях України. США зробили заяву

Речник Держдепу заявив, що цим кроком Москва демонструє неповагу до міжнародного права

Метью Міллер підкреслив, що Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області, а також Крим – це території України

США ніколи не визнають результати так званих президентських виборів РФ на окупованих українських територіях і притягнуть до відповідальності усіх задіяних там «спостерігачів». Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

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«Сполучені Штати засуджують спроби Росії підірвати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України шляхом проведення фіктивних виборів на окупованих українських територіях», – заявив представник зовнішньополітичного відомства.

Міллер підкреслив, що Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області, а також Крим – це території України.

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Результати російських «виборів» там «будуть продиктовані Москвою» і не відображатимуть вільне волевиявлення громадян України, «яких примушують голосувати», зазначив Міллер

Речник Держдепу заявив, що цим кроком Москва демонструє неповагу до міжнародного права.

«Сполучені Штати використають усі доступні інструменти для притягнення до відповідальності усіх, чиї дії підривають суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність вільних країн, в тому числі України – зокрема тих, хто буде кремлівськими спостерігачами на фіктивних виборах на окупованих частинах України», – сказав Міллер.

Нагадаємо, за участь у «виборах президента РФ» окупанти обіцяють пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях 5 тис. рублів.

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Ворог здійснює обхід помешкань й пропонує «гуманітарну допомогу», але умовою отримання є заповнення виборчого бюлетеня. Кошти видають навіть без наявності російського паспорта.

Як повідомлялося, на окупованій частині Запорізької області підконтрольна Росії адміністрація 25 лютого почала проводити незаконне дострокове голосування на «виборах президента» Росії.

Як відомо, на тимчасово окуповані території України росіяни вже завезли понад 10 тис. росгвардійців, які будуть супроводжувати членів «виборчих дільниць» та обходити будинки місцевих мешканців.