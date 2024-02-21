Розвідка назвала три сильні сторони росіян на полі бою

Авіація і панування в повітрі – одна з потужних сторін окупантів, так як кожного дня противник застосовує авіаційні бомби

У російських окупантів є три сильні сторони, які вони використовують. Зокрема, потужний мобілізаційний ресурс та демобілізація бійців. Про це в інтерв’ю «Інтерфаксу» розповів заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

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За його словами, одна з основних сильних сторін окупантів – великий мобілізаційний ресурс. У них немає браку людей для участі у війні. Це пов'язано насамперед з фінансовою стороною, адже в регіонах з малою кількістю робочих місць та низькими зарплатами фінансовий мотив залишається основним.

«Пакет соціальної допомоги, який РФ прийняла, є дуже потужний. Серед іншого, він включає високу заробітну плату, особливо якщо військовослужбовець виконує завдання на лінії фронту, одноразову допомогу від міністерства оборони та від місцевої влади, також значні пільги в кредитуванні. Крім того, важливий фактор - кримінальна відповідальність за ухилення від військового обліку, за дезертирство, за здачу в полон», – наголосив генерал.

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Друга сильна сторона, на думку Скібіцького, те, що за рахунок великої чисельності росіяни мають можливість відводити війська в резерв для поповнення втрат і на відпочинок, і також переміщувати або робити перегрупування військ із одного напрямку на інший.

«Для прикладу приведу Авдіївку. Вони знімали війська з Лиманського, Куп’янського напрямків і кидали на Авдіївку. Тобто росіяни можуть кидати резерви на найбільш критичні з їхньої точки зору напрямки. І переміщення військ, перегрупування вони весь час відпрацьовували під час проведення стратегічних навчань в РФ, під час проведення інших заходів оперативної боєпідготовки», – пояснює військовий.

За словами генерала, авіація і панування в повітрі – це третя сильна сторона окупантів, так як кожного дня противник застосовує авіаційні бомби. Він наголосив, що лише за один день, який вони аналізували в Авдіївці, по місту було випущено 75 авіаційних бомб, 500 кілограмів.

«Крім того, ви бачите, що кожного дня є нанесення ударів тими ж ракетами Х-31, Х-59, керованими ракетами по нашим об'єктам. Насамперед, росіяни намагаються зараз знищити нашу систему протиповітряної оборони, нашу авіацію, яка несе озброєння, і знищити нашу аеродромну мережу, щоб ми не могли використовувати свою авіацію», – зауважив заступник начальника ГУР МО.

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Однак, Вадим Скібіцький підкреслює, що в той же час росіяни мають безліч слабких сторін, про які знають українські військові. Вони пов'язані як із адміністративними питаннями по управлінню збройних сил, так і з технікою і озброєнням. Генерал наголосив, що українська армія це все знає та враховує, тож сильна сторона ЗСУ полягає в тому, що вони знають плани ворога.

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